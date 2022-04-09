يوسف الحسيني مشيدا بـ«الاختيار»: توثيق من أجل التاريخ والأجيال والعالم

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن مسلسل «الاختيار» بأجزائه الثلاثة، يحقق نجاحات عديدة كل عام، قائلًا: «مسلسل بيكسر الدنيا كل سنة، بقالنا 3 سنوات المسلسل من نجاح إلى نجاح، أعلى وأكبر وأوقع وأكثر تأثيرًا من الجزء اللي بيبقى قابله، نتفاجئ أن الجزء الأول كان رائع، الجزء الثاني كان أروع، الثالث أروع وأروع»، مؤكدًا أن جزءًا كبيرًا جدًا من الجزء الثالث وتشويقه متعلق بالتوثيق الحقيقي للأحداث واللقطات الحقيقة التي تظهر فيها أعضاء الجماعة غير المباركة.

العالم سيرى ما الذي كان يضمره ضمير الجماعة الإرهابية

وأضاف «الحسيني»، خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على قناة «الأولى»، أن مسلسل الاختيار يقوم بتوثيق اللقطات من أجل التاريخ ومن أجل الأجيال ومن أجل العالم، إذ سيرى العالم عبر الدراما التلفزيونية المصرية ما الذي كان يخبيئه ضمير الجماعة غير المباركة: «بنشوف كان إيه اللي يدور في أذهان وخواطر وضمائر الجماعة المتوحشة، هؤلاء المجموعة من المجرمين عتيدي الإجرام قتلا وسرقة ونهبا وخطفا واحتيالا واغتيالا وتفجيرا وتكسيرا، دي جماعة الإخوان ولا توجد جماعة في العالم تباريهم».

الإخوان هي الجماعة الأولى عالميا في أي إجرام

وتابع الإعلامي يوسف الحسيني، أن جماعة الإخوان الإرهابية هي الأولى في العالم في أي إجرام، «دي مش خواطر تدور في ذهن مذيع أو صحفي أو مشاهد، إحنا بنتكلم عن توثيق مسجل صوت وصورة، يبقى فاضل إيه، المسلسل بيخلينا قاعدين متشوقين، يا ترى الاختيار 4 هيتكلم عن اية ويا ترى هيكشف لينا إيه ولا إيه، واستعانوا بممثلين ونجوم للعب الأدوار الحقيقة بشكل رائع، وبظن دائما أن فيه صعوبة شديدة أن الفنان يعرف يجسد شخصية حقيقة المشاهد العظيم شافها وتفاعل معاها، كل الناس اللي بنشوفها في الاختيار شوفناهم وتفاعلنا معاهم».