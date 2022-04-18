موعد ليلة القدر 2022.. من أقامها غفر الله له ما تقدم من ذنبه

موعد ليلة القدر 2022 في شهر رمضان الحالي 1443 من الموضوعات التي بدأ البحث عليها بكثرة، خاصة مع قرب حلول العشر الأواخر من شهر الصيام، ويستعرض التقرير التالي ما قيل عن موعدها والدعاء فيها، خاصة أنّ ثوابها خير من عبادة ألف شهر كما أخبر الله تعالى في القرآن الكريم.

موعد ليلة القدر 2022

وبخصوص موعد ليلة القدر 2022، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عبر موقع دار الإفتاء المصرية، إنّ حكمة الله اقتضت إخفاء موعد ليلة القدر في رمضان، كي يجتهد الصائم في طلبها وخاصة في العشر الأواخر من الشهر الكريم، ويوقظ أهله كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ أملًا في أن توافقه ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ • تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ • سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾.

وأشار جمعة، إلى أنّ الفقهاء اختلفوا في تعيينها، ونظرًا للخلاف القائم بين العلماء ينبغي للمسلم ألا يتوانى في طلبها في الوتر من العشر الأواخر، وورد في فضل إحيائها أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

وبالتالي فيمكن تحري ليلة القدر هذا العام 2022 ميلاديا أو رمضان 1443 هجريا بدءا من مساء الأربعاء المقبل 19 رمضان، حيث تعد ليلة العشرين من رمضان وهي أول ليلة من العشر الأواخر من شهر الصيام، بينما تعد ليلة الحادي والعشرين من رمضان مساء الخميس المقبل هي أول الليالي الوترية في العشر الأواخر.

ثواب ليلة القدر

وإضافة إلى موعد ليلة القدر 2022 وثواب إحيائها، أكد المفتي السابق أنّها تكون حظه من الدنيا وينال رضاء الله في دنياه وفي آخرته، لذلك أخفى الله ليلة القدر في أيام شهر رمضان؛ لحث للصائمين على مضاعفة العمل في رمضان، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في طلبها في العشر الأواخر من رمضان.

دعاء ليلة القدر 2022

وبخصوص دعاء ليلة القدر 2022، أوضح علي جمعة أنّه بالنسبة للدعاء المأثور إذا أكرم الله المسلم بهذه الليلة فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم.