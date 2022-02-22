مواعيد 3 من أفضل الليالي.. الإسراء والمعراج والنصف من شعبان وليلة القدر

من بين النفحات العطرة التي يتعرض لها المسلمون، 3 من أفضل الليالي، التي ترتبط بمعجزة مثل الإسراء والمعراج، أو ليلة يرجى فيها مغفرة الذنوب مثل ليلة النصف من شعبان، أو ثواب عظيم خير من ألف شهر مثل ليلة القدر، ويحاول التقرير التالي، إلقاء الضوء على مواعيد هذه الليالي الثلاث، وفقا للحسابات الفلكية، وفي انتظار الرؤية الشرعية لهلال شهر شعبان وشهر رمضان.

ليلة الإسراء والمعراج

تحل ليلة الإسراء والمعراج هذا العام في ليلة 27 رجب 1443 هجريا، وبالتالي فإن الذكرى سيتكون بدءا من مغرب يوم الأحد 26 رجب الذي يوافق 27 فبراير 2022 الجاري، وحتى فجر الإثنين المقبل 27 رجب الذي يوافق 28 فبراير الجاري.

وأكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، في هذا الصدد، أن موعد ليلة الإسراء والمعراج 2022، مؤكدا أن الجواب المشهور المعتمد من أقوال العلماء سلفًا وخلفًا وعليه عمل المسلمين أنَّ الإسراء والمعراج وقع في ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجبٍ الأصمِّ.

ليلة النصف من شعبان 2022

ووفقا للحسابات الفلكية فإنه من المتوقع أن تحل ليلة النصف من شعبان من مغرب يوم الخميس 14 شعبان 1433 الذي يوافق الخميس 17 مارس 2022، حتى فجر الجمعة 15 شعبان وتوافق 18 مارس وفقا للتقويم الميلادي، في انتظار الرؤية الشرعية لهلال شهر شعبان الذي ستعلنه دار الإفتاء.

وقالت دار الإفتاء المصرية إن ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة، ورد الترغيب في إحيائها في جملةٍ من الأحاديث؛ منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ، أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ، أَلَا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ، أَلَا كَذَا، أَلَا كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ» رواه ابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَحْيَا اللَّيَالِيَ الخَمْسَ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ..» وذكر منها: «لَيْلَة النِّصْفِ مِنْ شَعْبَان» رواه الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه.

ليلة القدر في رمضان 2022

أما ليلة القدر فثوابها خير من ألف شهر كما أخبر الله تعالى في القرآن الكريم، وعلى الرغم من عدم ثبوت تاريخ محدد لهذه الليلة مثل الإسراء والمعراج في 27 رجب وليلة النصف من شعبان، إذ وردت أحاديث عن تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان أو في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، لكن عدد من المسلمين لاسيما في مصر يعتقدون بأنها ليلة 27 رمضان.

ووفقا للحسابات الفلكية فإن موعد رمضان 2022 يوم السبت 2 أبريل، وبالتالي فإن ليلة القدر التي يعتبرها عدد من المسلمين في 27 شهر رمضان 2022 تحل بعد فجر يوم الأربعاء 26 رمضان 1443 هجريا الذي يوافق 27 أبريل 2022 وحتى فجر يوم الخميس 27 رمضان الذي يوافق 28 أبريل 2022.

دعاء ليلة القدر

ويشرع في ليلة القدر الكثير من الأعمال الصالحة لاسيما الدعاء والتقَرُّبُ به إلى اللهِ تبارك وتعالى، فعن السيدة عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ إنْ عَلِمْتُ أيُّ ليلةٍ ليلةُ القَدرِ، ما أقولُ فيها؟ قال: قُولي: اللَّهُمَّ، إنِكَّ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفوَ فاعْفُ عَنِّي.

الاعتكاف

كما يُشرَعُ في ليلةِ القَدرِ الاعتكافُ؛ فقد كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يعتَكِفُ في العَشْرِ الأواخِرِ؛ التماسًا لِلَيلةِ القَدْرِ، عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: من كان اعتكَفَ معي، فلْيعتكِفِ العَشرَ الأواخِرَ، وقد أُريتُ هذه الليلةَ ثم أُنسِيتُها، وقد رأيتُني أسجُدُ في ماءٍ وطِينٍ مِن صَبيحَتِها فالتَمِسوها في العَشرِ الأواخِرِ، والتَمِسوها في كُلِّ وِترٍ.