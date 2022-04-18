وصول أسرة حنين حسام فتاة التيك توك لحضور جلسة محاكمة ابنتهم

وصلت أسرة حنين حسام، «فتاة التيك توك»، قبل قليل، إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، لحضور جلسة الحكم على ابنتهم، في القضية التي تواجه فيها تهمة الاتجار بالبشر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق، بالسجن غيابيا لمدة 10 سنوات، على فتاة التيك توك، وبعدها اختبأت داخل إحدى الشقق السكنية في بنها بالقليوبية.

ونسقت أجهزة الأمن بالقاهرة مع مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، للتمكن من ضبط حنين حسام عقب هروبها إثر صدور الحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات، وبالفعل جرى ضبطها في إحدى الشقق السكنية بمدينة بنها.

إيداع المتهمة سجن النساء في القناطر الخيرية

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حنين حسام لإعادة محاكمتها، اقتادتها قوات الأمن وسط حراسة أمنية مشددة إلى سجن النساء في القناطر الخيرية، حيث جرى إيداعها بصحبة مودة الأدهم، المتهمة في القضية ذاتها، وصادر ضدها حكما بالسجن لمدة 6 سنوات، لكن حكم مودة الأدهم كان حضوريا، بينما صدر الحكم ضد حنين حسام غيابيا.

جنايات القاهرة حكمت بالسجن المشدد غيابيًا 10 سنوات على فتاة التيك توك

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، بالسجن المشدد غيابيًا على فتاة التيك توك حنين حسام لمدة، على خلفية اتهامها بالاتجار في البشر، لاستغلال الفتيات صغار السن، وتحريضهن على الفسق مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة.