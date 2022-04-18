نص دعاء أنس بن مالك: أسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه غيرك

دعاء أنس بن مالك يبحث عنه الكثيرون خاصة وأن أنس بن مالك أمضى معظم حياته في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على خدمته، كما أنه نقل إلينا الكثير من المعلومات عن سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأخلاقه، وتعامله مع المسلمين وأهل بيته، ويذكر أن هناك دعاء أنس بن مالك مأثور عنه، فقد ولد رضي الله عنه قبل الهجرة بـ10 سنوات، وأسلم وهو صغيرا، إذ أنَّه لما جاء الله تعالى بالإسلام، أسلمت أمه مع قومها.

أنس بن مالك ولد قبل الهجرة بـ10 سنوات

ونص دعاء أنس بن مالك على: «أسألك اللهم بخيرك من خيرك الذي لا يعطيه غيرك، عز جارك، وجل ثناؤك، ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل سلطان، ومن شر كل شيطان مريدٍ، ومن شر كل جبار عنيد. ومن شر كل قضاء سوءٍ، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، وأنت على كل شيء حفيظٍ».

وفي دعاء أنس بن مالك: «إِنَّ وَلِىَّ اللهُ الَّذِي نَزَّلَ الكِتابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللهم إني أستجيرك، وأحتجب بك من كل شيء خلقته، وأحترس بك من جميع خلقك، وكل ما ذرأت وبرأت، وأحترس بك منهم، وأفوض أمري إليك، وأقدم بين يدي في يومي هذا، وليلتي هذه، وساعتي هذه وشهري هذا».

دعاء أنس بن مالك

ومن المأثور عن دعاء أنس بن مالك: «بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هُوَ اْللهُ أَحَدُ، اللهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدُ، عن أمامي ومن فوقي، وعن يميني وعن شمالي أيضًا بسم الله الرحمن الرحيم، اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ، مَن ذا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ».

ومن دعاء أنس بن مالك، كان يكرر بسم الله الرحمن الرحيم، شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لآ إَلَهَ إلا هُوَ والمَلائِكَةُ وَأُوْلُواْ العلِمِ قآئِماَ بِالقِسطِ لآ إِلهَ إِلا هُوَ العَزِيزُ الحَكِيمُ»، 7 مرات، ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين» فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسبِيَ اللهُ لآ إلهَ إِلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العَرشِ العَظِيِم، على أن يتم 7 مرات.