دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2022 يحرص الكثيرون على ترديده مع بداية اليوم السابع عشر من رمضان 2022، ورغم أنه لا يوجد دعاء محدد يسمى دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2022 إلا أن هناك مجموعة من الأدعية المأثورة عن السنة النبوية والصالحين يمكن الدعاء بها في دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2022.

ويقول المسلم في دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2022: «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً».

نص دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2022

ويردد في دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2022: «اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمتَ الحياة خيراً لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيماً لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين».

دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2022

ويمكن أن يدعو لنفسه في دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2022: «اللهم وفر فيه حظي من بركاته، وسهل سبيلي إلى خيراته، ولا تحرمني قبول حسناته و افتح لي فيه أبواب جنانك، وأغلق عني فيه أبواب نيرانك، ووفقني فيه لتلاوة قرآنك. اللهم اجعلني فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل فيه للشيطان على سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وأنزل علي فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك».

ويقول: «اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب أسألك اللهم فيه ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، واسألك التوفيق فيه لأن أطيعك وألا أعصيك اجعلني فيه ربى محبا لأوليائك معاديًا لأعدائك مستنا فيه بسنة خاتم أنبيائك».

ويختتم دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2022: «اجعل اللهم سعيي فيه مشكورا، و ذنبي فيه مغفورا، وعملي فيه مقبولا، وعيبي فيه مستورا و ارزقني فيه فضل ليلة القدر، وصير فيه أموري من عسر إلى يسر، اللهم غشني فيه بالرحمة، وارزقني التوفيق والعصمة، وطهر قلبي يا من لا يشغله إلحاح الملحين».