توريد 5432 طن قمح بالشون والصوامع منذ بدء موسم الحصاد بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الشون والصوامع ومراكز التجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة استلمت منذ بدء توريد محصول القمح لموسم 2022، حتى أمس، بلغ 5432 طن قمح بدرجة نظافة 23.5 وذلك بالتعاون بين مديرية الزراعة ومديرية التموين والجهات المعنية وتحت إشراف اللجنة العليا.

وأشار سعد إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 30 صومعة وشون وهنجر على مستوى المحافظة، كاشفًا أن إجمالي المساحة المنزرعة تبلغ 230 ألف فدان والمستهدف توريده هذا العام من محصول القمح نحو 403 ألف طن.

متابعة مستمرة لأعمال حصاد القمح

ووجه محافظ أسيوط بضرورة المتابعة المستمرة لاعمال حصاد القمح وتوريده لمراكز التجميع والصوامع بمختلف القرى والمراكز وتحفيز المزارعين وتسهيل اجراءات التوريد وتذليل كافة الاجراءات لاستلام الاقماح من المزارعين والمتابعة المستمرة من اللجنة الخماسية التي تم تشكيلها لأعمال التوريد والتي تستمر حتى نهاية موسم التوريد في 30 أغسطس.

وشدد سعد على التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

تسهيلات للمزارعين

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين خلال عملية التوريد حيث يتم تلقي التقارير في غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً وكذا تذليل أي عقبات تعوق عملية التوريد.

وأضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين إنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والجهات المختصة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم حيث يبلغ سعر الأردب 885 جنيه زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط و 875 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23 قيراط و865 جنيها للأردب زنة 150 كجم بدرجة نظافة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية وأقرته والحوافر التي أقرتها الدولة لموسم توريد القمح 2022، مؤكدًا أنه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.