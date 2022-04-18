درجات الحرارة اليوم 17 رمضان في محافظة سوهاج تبلغ ذروتها منذ بداية الشهر

تواصل درجات الحرارة الإرتفاع بمحافظة سوهاج اليوم 17 رمضان لتسجل أعلى درجاتها منذ بداية الشهر الكريم وتصل إلى العظمى 41 درجة ومئوية و24 درجة مئوية للصغرى، فى طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل الحرارة ليلا.

درجات الحرارة اليوم على شمال وجنوب الصعيد

تبلغ درجة الحرارة العظمى لشمال الصعيد الإثنين الموافق 17 رمضان 36 رجة مئوية و23 درجة مئوية للصغرى، بينما تصل درجة الحرارة العظمى لجنوب الصعيد 43 درجة مئوية وللصغرى 26 درجة مئوية.

طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد

بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

توقع أمطار خفيفة ورياح

ومن المتوقع أن تنشط حركة الرياح على مناطق السوال الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة من النهار مع إمكانية وجود أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وذلك بنسبة 20%.

تحسن نسبي على القاهرة الكبرى

وهذا فى إطار عام تشهد البلاد تحسن فى الأحوال الجوية وإنخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية بينما يظل الطقس شديد الحرارة علي جنوب الصعيد حيث تصل درجة الحرارة الي 43 درجة مئوية مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

تحسن الطقس بداية من الثلاثاء القادم

ومن المتوقع وفقا لهئية الأرصاد الجوية المصرية أن تشهد كل الأنحاء مزيد من الإنخفاض فى درجات الحرارة يوم الثلاثاء.