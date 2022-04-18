إجازة عيد تحرير سيناء 2022.. هل ستنفصل عن إجازة شم النسيم 2022؟

العديد من التساؤلات والتوقعات حول فصل إجازة عيد تحرير سيناء 2022 عن إجازة شم النسيم 2022 نالت نصيبًا كبيرًا من أحاديث السوشيال ميديا الفترة الماضية، إذ أن المناسبتين يتزامن موعدهما في يوم واحد وهو يوم الإثنين الموافق 25 من أبريل الجاري، وهو ما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قراراً بشأنه.

وأصدَر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الإثنين الموافق 25 من أبريل الجاري إجازة عيد تحرير سيناء 2022 وعيد شم النسيم، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر للموظفين والعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

إجازة عيد تحرير سيناء 2022

ويتوافق هذا العام إجازة عيد تحرير سيناء 2022 مع إجازة شم النسيم 2022 لذا يتوقع الكثيرون أن يتمّ فصل اليومين ويحصل العاملون على يومين إجازة وليس يوم واحد فقط، مثلما حدث في السابق، ولكن وفقًا لقرار مجلس الوزراء فإن موعد إجازة شم النسيم 2022 هو نفس تحرير سيناء وسيكون يوم الاثنين المقبل 25 أبريل ولن ترحل ليوم الخميس المقبل، وذلك بحسب ما أعلنه مصطفى مدبولي في قراراه الصادر عن المجلس اليوم.

الإجازات المتبقية في عام 2022

إجازة شم النسيم وتحرير سيناء 2022.

أول مايو إجازة عيد العمال.

أيام إجازة عيد الفطر 2 و3 و4 و5 مايو.

إجازة ثورة 30 يونيو.

وفي شهر يوليو وقفة عرفات وأيام أجازة عيد الأضحى في الفترة من 8 إلى 12 يوليو 2022.

إجازة 30 يوليو بمناسبة رأس العام الهجري الجديد.

إجازة ذكرى انتصارات أكتوبر 6 أكتوبر.