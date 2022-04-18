البحوث الجنائية: الشروع في الانتحار يتركز في الفئة العمرية من 15 إلى 30

أكد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن حالات الانتحار تتركز في الفئة العمرية من 30 إلى 40 عاما، وترتفع وفياته بين الذكور، مشيرا إلى أن حالات الشروع تتركز في الفئة العمرية من 15 إلى 30 عاما، لافتة إلى ارتفاع معدلات الشروع فى الانتحار بين الاناث بصفة عامة .

غياب الوعى الأسرى بأهمية العلاج النفسى

وأوضح المركز، في تقرير نشره على الموقع الرسمي له حول مشكلة الانتحار في المجتمع المصري، أن مجتمعنا يعاني من وصمة مزدوجة للانتحار ترتبط بالمرض النفسي وسلوك الانتحار ذاته، لافتا إلى أن ذلك يرجع إلى غياب الوعي الأسري والمجتمعي بأهمية العلاج النفسي، إلى جانب غياب الوعي بإمكانية الوقاية والذي يشكل خطورة في إحساس الأهل بالعجز، ثم اللجوء للسحر والشعوذة.

محافظة البحيرة تتصدر وفيات الانتحار عام 2018

ولفت المركز إلى أن محافظة البحيرة تصدرت فجأة وفيات الانتحار عام 2018، كما ظهرت بعض المناطق الريفية في عام 2018- 2019، رغم أن خصوصية محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وفقا للدراسة الإحصائية من عام 1947 وحتى 2018 أكدت أن ظاهرة الانتحار حضرية.

وأشار المركز إلى أن البحث حول الأبعاد الاجتماعية والنفسية والقانونية الذي تم إجراؤه عن مشكلة الانتحار نتج عنه العديد من التوصيات التي شملت ما يلي:

- رفع الوعي بمخاطر المرض النفسي والتأكيد على ضرورة علاجه.

- أوصت نتائج البحث بضرورة التأهيل المجتمعي لمن يحاول الانتحار.

- استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في المساعدة والعلاج عن بعد.

- إنشاء مكتب للإرشاد الديني بكل جامعة.

- الحد من الوصول لوسائل الانتحار، ورفع الوعي المجتمعى حول مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية خاصة بين فئة المراهقين.

- الرقابة على تداول السموم والمبيدات والحد من الوصول للأدوية إلا بشرط الحصول على الوصفات الطبية.

- تجريم التحريض على الانتحار والمساعدة على الانتحار والترويج للأفكار الانتحارية.