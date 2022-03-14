إنقاذ فتاة حاولت الانتحار والسيطرة على مشاجرة بالأسحلة بين عائلتين بأسيوط

حاولت فتاة بقرية الزرابي التابعة لمركز أبو تيج في محافظة أسيوط، الانتحار بتناول مبيد حشري وقطع وريد يدها اليسرى، ولكن تم إنقاذها ونقلها إلى مستشفى أبو تيج النموذجي وإجراء الإسعافات الأولية لها، ثم تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي.

إخطار أمني بالحادث

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو تيج بوصول بلاغا من مستشفى أبو تيج النموذجي يفيد استقبال أسماء سيد أحمد، 18 عاما، مقيمة بقرية الزرابي التابعة لمركز أبو تيج، في محاولة للانتحار بتناول مبيد حشري وقطع وريد اليد اليسرى وإجراء الإسعافات الأولية وتم تحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وانتقل فريق من مباحث المركز وبسؤال أسرة المصابة ذكروا أنهم فوجئوا بإصابتها ولا يعلموا سببا لذلك.

فيما كلفت المباحث بالتحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها وجارى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وملاحظة الحالة.

مشاجرة بسبب خلافات ثأرية قديمة

من ناحية أخرى، تلقى مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز ساحل سليم يفيد بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية العونة التابعة لمركز ساحل سليم في محافظة أسيوط

وانتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف، وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار.

وبالمعاينة والفحص تبين وقوع المشاجرة بين كلا من عائلة بيت عبد الرسول، وعائلة العلاوات، دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

وكشفت التحريات التي أجراها فريق المباحث أنَّ سبب المشاجرة ثأر قديم بين العائلتين، وتمّ إلقاء القبض على أفراد من العائلتين وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.