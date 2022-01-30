أبو القمصان عن «هايدي» و«بسنت» ضحيتي الابتزاز: «ممكن يكون حد أجبرهم على الانتحار»

قدمت نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، التعازي لـ منى والدة هايدي ضحية الابتزاز في الشرقية، التي انتحرت بحبة الغلة، مؤكدة أن النيابة العامة تولت التحقيق مع المتهمين، موضحة: «أرجو من النيابة التحقيق بنفس الدرجة من السرعة والجدية على غرار ما حدث مع بسنت».

وأضافت أبو القمصان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على قناة «on»: «عندي شك في موضوع حبة الغلة، وإن بسنت وهايدي ممكن ميكونوش حصلوا عليها، ونتمنى توسيع التحقيق، ومحتاجين نحقق مع المجرمين ونتأكد إن البنت بتنتحر، وإلا هتبقى دي طرق سهلة للتخلص من البنات».

تطوير منظومة الإبلاغ الإلكتروني

ودعت، إلى تطوير منظومة الإبلاغ الإلكتروني حتى تكون أسرع لكي لا تشعر البنات بأنهن محاصرات: «أحيانا بنعمل البلاغ وبنقعد 6 أشهر على ما نوصل لنتيجة، ولازم نشوف موضة حبة الغلة، هل البنات تحصل عليها أم يجبرن على ذلك؟».

وضع كل القضايا في قائمة لتحسم في جلسة واحدة

كما تطرقت إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير العدل بإنجاز قضايا المرأة المتأخرة في المحاكم، مؤكدةً أن هذا الأمر خطوة مهمة وعظيمة، إذ أن توصيات الرئيس السيسي للمنظومة القضائية أحدثت نقلات كبيرة في هذا الصدد، وعقبت: «لكن إنجاز القضايا ليس الأساس في المشكلة، لكننا نريد تغيير قانون إجراءات التقاضي في قانون الأحوال الشخصية، ويجب أن تكون في ملف واحد وتحسم مرة واحدة رغم صدور قانون بذلك منذ عام 2004، أي منذ 18 سنة»، ولفتت إلى أن أي منازعة أسرية قد تمتد من 20 إلى 25 قضية، مثل المصروفات الدراسية، ويجب أن تكون هناك قائمة من الحقوق التي تتربت على وجود مشكلات في العلاقة الزوجية بحيث تنظر في جلسة واحدة.