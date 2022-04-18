الجريدة الرسمية تنشر مواعيد إجازات عيد الفطر وشم النسيم 2022 كتب: الوطن 04:08 م | الإثنين 18 أبريل 2022 مجلس الوزراء نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء، بتحديد أيام إجازات عيد الفطر المبارك وعيد شم النسيم للعام 2022. اقرأ المزيد: بعد تعليمات مجلس الوزراء.. متى تنخفض أسعار الحديد والأسمنت؟ مدبولي يترأس أولى اجتماعات مجلس الوزراء برمضان اليوم مجلس الوزراء ينفي فرض رسوم جبرية على صادرات الفراولة من الحجر الصحي «معلومات مجلس الوزراء» ينضم إلى Euro Mesco أكبر شبكة تجمع مراكز الفكر عالميًا الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء عيد الفطر شم النسيم بقلم الوطن