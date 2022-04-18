ما هي أفضل الصدقات في رمضان؟.. علي جمعة يجيب «فيديو»

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، وعضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن أفضل الصدقات التي يمكن أن يفعلها المسلم في شهر رمضان، حيث أن شهر رمضان شهر الخير، ويسعى فيه المسلم إلي الإكثار من فعل الخير.

أفضل الصدقات في شهر رمضان

وأوضح علي جمعة، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، أن أفضل الصدقات في شهر رمضان زكاة الفطر التي فرضها الله تعالى على عباده، وقال الرسول في شأن وظيفة الأغنياء أن يغنوا الفقراء عن السؤال، في هذا اليوم، وهو عيد الفطر المبارك.

زكاة الفطر

وأضاف مفتي الديار المصرية الأسبق، أن الله تعالي جعل زكاة الفطر مرتبطة بيوم العيد، وهي أفضل الصدقات في شهر رمضان، حيث تمثل إغناء للفقير عن السؤال في هذا اليوم، وذلك لأن زكاة الفطر فريضة، وأعلى وأغلى ما يتقرب به الإنسان إلي ربه.

ثواب النافلة في رمضان

وأشار «جمعة» إلي أن النافلة تأتي في المرتبة الثانية من أفضل الصدقات في رمضان بعد زكاة الفطر، وقال الله تعالي «وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، وأول الصدقات هو الإنفاق في سبيل الله، والإنفاق طاعة متعدية لنفع الغير، ولذلك فهي أعلى من الصلاة، وأعلي من الذكر وقراءة القرآن، لأن هذه الطاعات رغم ثوابها العظيم عند الله إلا أنها طاعات قاصرة، فالإنفاق أعلي منها عند الله.

خير الأعمال في شهر رمضان

وقال علي جمعة، إن أفضل عبادة في رمضان بعد زكاة الفطر، هي أن تنفع الناس في رمضان، من خلال الصدقات، وايضًا أن تخدم الناس في رمضان.