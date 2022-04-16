علي جمعة ببرنامج مصر أرض المجددين: الشيخ بخيت المطيعي توفى عام 1935

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشيخ محمد بخيت المطيعي، تولى مهمته في دار الإفتاء عام 1914 وحتى عام 1920، وتوفي عام 1935، عن عمر ناهز الـ80 عاما، «الحقيقة أنهم اختلفوا في عام ميلاده بشكل كبير، وشيخنا صالح الجعفري قال إنه عاش 103 أعوام، ومعنى كده أنه مولود في 1845».

جمعة: الشيخ المطيعي افتي بمقاطعة الإنجليز وبضائعهم

وأضاف «جمعة» خلال حلقة أمس، من برنامجه مصر أرض المجددين ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على شاشة «on»، أن الشيخ المطيعي، كان له موقف وطني مع لجنة ملنر بعد وقوع ثورة 1919 كان الشيخ المطيعي مفتيا للجمهورية، وافتى بمقاطعة الإنجليز وبضائعهم، حتى فزع الإنجليز.

جمعة: المطيعي كان يرد على الفتوى في يومين

وأوضح الدكتور في برنامجه مصر أرض المجددين، أنه وخلال ترأسه لدار الإفتاء المصرية كان يسارع دائما ما يقوم بالرد عبر الفتاوى الواردة إليه في غضون يومان من تقديم المواطن لها، كما وكانت تأتيه الفتاوى من كل أنحاء العالم الإسلامي، كما كانت دراسته في البداية في الأزهر الشريف على المذهب المالكي، وحفظ «مختصر الخليل» وهو مختصر جمع فأوعى، وبه شيء من الصعوبة.

وأكد أنه وفي أعقاب ذلك أخبره ملنر أن ما يقوم به هو فرض للحماية على مصر، فسأله الشيخ عن هل يجوز أن تفعل فرنسا ذلك مع بريطانيا فرفض ملنر وانتهي الحوار إلى أن المصريين يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، وتوكلوا على الله وسيبوا البلد لأهلها، وهذا الجدل وصل لسعد باشا زغلول وبعث للشيخ المطيعي برقية لموقفه الوطني هذا.