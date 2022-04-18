أسامة الأزهري: «اللي بيسب ويشتم طوال نهار رمضان صيامه منقوص»

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن رمضان هو شهر المكارم والأخلاق الحسنة والإحسان، كما أن صفة الإحسان مرتبطة دائما بالصدقة والتفضل فيها، وهذا معنى صغير ولا يعبر عن حقيقة الكلمة، بينما الإحسان هو اجتماع مكارم الشريعة في النفوس، وهو الإتقان بزيادة، بمعنى أن تتفنن فيما تقوم به بمحبة.

وأضاف «الأزهري»، خلال تقديمه برنامج «لحظة صفا»، على راديو «9090»، أن الشخص الذي يصوم لكن يسب ويشتم طوال النهار فصيامه منقوص، فيما تجد آخر يكون صيامه مصحوبا بالخلق الحسن، والورع، واللين، والأدب في التعامل والروحانية فهذا أحسن في صومه، «كذلك الأمر بالنسبة للصلاة، تجد أحد الأشخاص يقول هخطف المغرب، وهذا غير صحيح، ولا علاقة له بالإحسان، فيما تجد آخر يصلي صلاة كلها خشوع، فهذا محسن».

رمضان ارتبط لدى الصحابة بأشق ألوان العمل وهو الجهاد

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إلى أن الله شرع الصيام لتقوية عزيمة المسلم وترويض نفسه وتعويدها على الصبر والتحمل؛ ليؤدي ما عليه من عبادات دينية والتزامات دنيوية على الوجه الأكمل، وفطن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى وأدركوا جوهر الصيام فارتبط رمضان لديهم بأشق ألوان العمل وهو الجهاد، وشهد رمضان الحوادث والبطولات الرائعة.

شهر رمضان شهد بدر الكبرى وفتح مكة والأندلس

وأوضح الدكتور أسامة الأزهري، أن شهر رمضان شهد بدر الكبرى وفتح مكة والأندلس وعين جالوت وآخر المعارك التي شهدها العاشر من رمضان، كما أن العبادة والعمل في الإسلام قيمتان متلازمتان لا غناء لإحداهما عن الأخرى، فعلى كل موظف أو عامل الاستمرار في أداء واجباته الوظيفية في أي مقام اقتضته ظروف مهامه، وألا يجعل الصيام حجة في تقصيره في أداء واجباته.