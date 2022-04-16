أسامة الأزهري ببرنامج يحب الجمال: الشيخ إبراهيم حمروش كان قوي الشخصية

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، إن الإمام الشيخ إبراهيم حمروش كان شيخًا للأزهر الشريف، وكان قوي الشخصية، ومحبًا للنحو اللغة العربية بشكل كبير، وكذلك الصرف والبلاغة، وكلما سمع كلمة من أحد طلب منه إعرابها، ولا يستثنى من الإعراب أحدًا، لافتًا إلى أنه وهو على فراش الموت جاءه أحد أفراد عائلته ونطق اسمه بتشكيل مختلف فصححه لها الشيخ حمروش رحمه الله.

وأضاف «الأزهري» خلال برنامجه يحب الجمال مع الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «DMC» أن الشيخ الشعراوي كان طالبًا بكلية اللغة العربية بالأزهر الشريف في الوقت الذي كان فيه الشيخ حمروش شيخ الكلية أي عميد الكلية، واتفق أن الإمام لشعرواي كان شديد التعلق بمصطفى باشا النحاس زعيم حزب الوفد ورئيس الوزراء.

الشعراوي كان شديد التعلق بزعيم الوفد

ولفت خلال برنامجه يحب الجمال، إلى أنه في أعقاب ذلك فقد كلف النحاس الشيخ الشعراوي بمهمة سياسية، استدعت تخلف حضور الشعراوي لامتحانات الدور الأول، وهو في الفرقة الرابعة بالكلية، لافتًا إلى أن الشيخ محمد متولي الشعراوي فضل الواجب الوطني السياسي على دراسته، وهو معروف بالجد والعلم منذ نشأته.

الإمام الشعراوي أول المعينين بمعاهد الأزهر

وأكد أن الإمام محمد متولي الشعراوي كان أول المعينين في معاهد الأزهر في هذا العام، وكان التدريس بتلك المعاهد له فرحة كبيرة لأنه وظيفة يحسب بها صاحبه من العلماء، لافتًا إلى أن الشيخ الشعراوي كان دائم الشكر في الشيخ حمروش الذي دعمه معترفًا بفضله عليه، وكان فياضًا بالعلم والمعرفة.