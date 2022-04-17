أسامة الأزهري: «هارون الرشيد كان تقيا.. ولم يعش في ألف ليلة وليلة»

أكد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، أن السيدة زبيدة بنت جعفر الأكبر ابن الخليفة المنصور، إحدى السيدات الماجدات في تاريخنا، وتمكنت من رعاية مشروع هندسي فائق ومبدع ومثل حلا جذريا لمشكلة المياه في مكة المكرمة والحرم الشريف على مدى 1200 عاما.

زوجة الخليفة هارون الرشيد

وأضاف «الأزهري» خلال برنامج يحب الجمال مع الإعلامي أحمد الدريني، المذاع على فضائية DMC: «أيدها الله ووفقها وألهمها أن ترى مشروعا هندسيا ضخما جدا وجبارا، لكن استطاعت أن تسخر أموالها وفكرها وسلطانها ووجاهتها له، وكانت زوجة الخليفة هارون الرشيد، الذي كان عادلا ورجلا صالحا تقيا بخلاف ما بدأ يشاع عنه بأنه كان يعيش كما لو كان في ليالي ألف وليلة».

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية: «التاريخ المدون عن هارون يختلف عن هذا تماما، فقد كان شديد النسك، عظيم العبادة، صاحب عناية للعلم، وتعظيم للمولى جلّ جلاله، وكانت زوجته السيدة زبيدة تربطها به صلتا قرابة وكانت ابنة عمه وخالته، ووُلد لها الخليفة الأمين».

اهتمت بالعلوم والآداب والمعارف

وأشار إلى أنها عُرفت باهتمامها الكبير بالعلوم والآداب والمعارف وكانت تستقدم إلى بغداد كل مشهور بالعلم والأدب والطب من مختلف الآفاق، وكانت تبذل الأموال بسخاء هائل حتى استقدمت طبيبا مسيحيا اسمه جبريل وخصصت له راتبا شهريا قدره 50 ألف درهم؛ لاعزاز قدره واعترافا بمهارته في الصنعة الطبية، مضيفا أنها عاشت بعد هارون الرشيد 32 عامل، وعاشت في كنف الخليفة المأمون حتى توفيت.