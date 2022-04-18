تكليف 22 قيادة والتجديد لـ28 آخرين بالهيئة العامة للرعاية الصحية

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، حركة تكليفات موسعة في قيادات الهيئة، شملت 22 قيادة جديدة وتجديد تكليف 28 آخرين، مشيرًا إلى أن حركة التكليفات استهدفت دمج العناصر الشابة مع ذوي الخبرة والتي من شأنها دفع عجلة العمل وتطوير الأداء بما يتماشى مع مرحلة التميز المؤسسي للهيئة، ويضمن تحقيق رؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية، وذلك في الفترة اعتبارًا من أول مايو 2022 ولمدة 6 أشهر قادمة.

وتضمنت الحركة، تكليف الدكتور مجدي بكر، للعمل كمستشارًا لرئيس هيئة الرعاية الصحية للشئون الفنية، مع تكليف الدكتور أحمد حنفي، للعمل كمستشار لرئيس الهيئة للتميز الإكلينيكي بالإضافة إلى عمله رئيسًا للإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، وكذلك تكليف الدكتور مصطفى غنيمة، للعمل كمستشار لرئيس الهيئة للتحول المؤسسي بالإضافة إلى عمله مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون الأفرع، مع تكليف الدكتور جمال رطبة للعمل كمستشار لرئيس الهيئة للدراسات الإكتوارية إضافة لعمله مديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون المالية.

وشملت قرارات السبكي، تكليف الدكتور عادل تعيلب، للعمل كمديرًا عامًا للإدارة العامة للمراجعة الداخلية، والدكتور أحمد حماد، مديرًا عامًا للإدارة العامة للمكتب الفني، وتكليف الدكتور أحمد دنقل مديرًا عامًا للإدارة العامة لرضاء المنتفعين، والدكتور محمد الفيومي، مديرًا عامًا للإدارة العامة للجودة ومكافحة العدوى، والدكتورة مروة موافي، مديرًا لإدارة الإدارة الطبية بالإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية والمشرف العام على أعمال اللجان الطبية والعلاجية برئاسة الهيئة وفروعها.

وكلف رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتورة ريم جودة، للعمل مديرًا لإدارة الدراسات والبحوث، والدكتورة مها عجيز، مديرًا لإدارة مراكز طب الأسرة، إضافة إلى تكليف الدكتور محمد عبدالعزيز، مديرًا لإدارة الرعاية الثالثية، والدكتور أحمد عاطف، مديرًا لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، والمهندس محمد فؤاد، مديرًا لإدارة المشروعات الهندسية، والدكتور معاذ العوضي، مديرًا لإدارة التطوير المؤسسي.

وكلف السبكي، الدكتورة إليزابيث شاكر، للعمل بالإشراف العام على الاتصال السياسي والتواصل المجتمعي، والدكتورة شيماء عبدالله، للعمل كنائبًا لمدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، كما كلف العميد طارق فوزي، بالإشراف العام على التشغيل والشئون الإدارية والإدارة الفندقية، والدكتور محمد أبوالمجد، بالإشراف العام على خدمات التسويق وتنمية الأعمال، والدكتورة رضوى إمام، بالإشراف العام على التوعية والمبادرات الصحية إلى جانب عملها مديرًا لإدارة الإدارة الطبية بالإدارة العامة للرعاية الأولية، والأستاذ أحمد جلال، رئيسًا لوحدة التوثيق والنشر إلى جانب عمله مديرًا لإدارة المتابعة والتقييم، والدكتورة ياسمين عباس، رئيسًا لوحدة الدعم المعنوي، والأستاذ محمد توفيق، نائبًا لرئيس وحدة الدعم المعنوي لشئون الخدمات الإجتماعية، والأستاذ إبراهيم السيد، نائبًا لرئيس وحدة الدعم المعنوي لشئون التواصل والدعم.

وتضمنت القرارات، تجديد تكليف الدكتور وائل عمران، كمديرًا عامًا للإدارة العامة للشئون الإدارية والمشرف العام على شئون الإمداد، واللواء هشام شندي، مديرًا عامًا للإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور مؤمن العشماوي، مديرًا عامًا للإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية والمشرف على متابعة المشروعات الاستراتيجية، والدكتور محمد العقاد، مديرًا عامًا للإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، والدكتورة سالي عبدالرؤوف، مديرًا عامًا للإدارة العامة لشئون مكتب المدير التنفيذي، والدكتور أحمد العزب، مديرًا عامًا للإدارة العامة للبحوث والتطوير، والدكتور محمود الديب، مديرًا لإدارة تخطيط المشروعات، والدكتور مصطفى حافظ، مديرًا لإدارة التخطيط الإستراتيجي والسياسات، والدكتور علي جوهر مديرًا لإدارة وحدات طب الأسرة.

وتضمنت أيضًا، تجديد تكليف الدكتور محمد نشأت، كمديرًا لإدارة الرعاية الثانوية، والدكتورة هبة عويضة، مديرًا لإدارة التدريب والتطوير، والأستاذ خالد الأنصاري، مديرًا لإدارة عمليات الموارد البشرية، والأستاذ شادي صابر، مديرًا لإدارة الاستحقاقات والمزايا، والدكتورة مي المليجي، مديرًا لإدارة التطبيقات والنظم، والأستاذ مصطفى صبري، مديرًا لإدارة الموازنة والحسابات الختامية، والأستاذ هيثم إبراهيم، مديرًا لإدارة المراجعة والإشراف العام على الوحدة الحسابية، والأستاذ خالد سيد، مديرًا لإدارة حسابات المرضى، والأستاذ ثروت سامي حنا، مديرًا لإدارة المشتريات، والأستاذ عبدالرحمن سالم، مديرًا لإدارة الخدمات الداخلية، والأستاذ هاشم كمال، مديرًا لإدارة الحركة والنقل، والأستاذ حسام تاج الدين، مديرًا لإدارة التحقيقات.

وجدد رئيس هيئة الرعاية الصحية، تكليف الدكتور أحمد غريب، كمديرًا عامًا للإدارة العامة للرعاية الأولية، والأستاذ خالد جوشتي، مديرًا لإدارة الأصول، والدكتور محمد أنور، مديرًا لإدارة الإحصاءات والتقارير، والدكتورة إنجي غنيم، مديرًا لإدارة إدارة وتنمية المواهب.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن حركة التكليفات الجديدة لقيادات الهيئة تشمل دمج العناصر الشابة مع ذوي الخبرة والدفع بدماء جديدة والكفاءات المتميزة للعمل الميداني، بما يدعم سياسة الهيئة والدولة في تطوير آليات العمل بالقطاع الصحي وتوفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى معايير الجودة العالمية للمواطنين.

وأشار السبكي، إلى أن متوسط الأعمار للقيادات الجديدة بلغ 35 عامًا بما يتسق مع رؤية القيادة السياسية لتمكين الشباب المؤهل والمدرب على أعلى مستوى، ولافتًا إلى أنه تم دعم الجهاز التنفيذي للهيئة بالعديد من المستشارين وأهل الخبرة لضمان نقل الخبرات من الاستشاريين للشباب.

وتجدر الإشارة، إلى أن حركة التكلفيات بالجهاز التنفيذي للهيئة ترتكز على عمل حركة تغييرات وترقيات نصف سنوية بناء على تقييم أداء القيادات بالإدارات المختلفة بما يحقق استهدافات ورؤية مجلس الإدارة.