«السبكي»: رقمنة الخدمات الصحية تدعم منظومة التأمين الشامل الجديدة

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن رقمنة الخدمات الصحية، سوف تساهم في مواكبة ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة؛ بما يضمن حصول المواطن المصري على أعلى جودة من مقدمي الرعاية الصحية من خلال الحلول الرقمية المتطورة.

إزالة كافة التحديات بشإن الحجز

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أنه هيئة الرعاية الصحية وشركة فيزيتا للحلول التكنولوجية ستتعاونان خلال الفترة المقبلة لتصميم عدة برامج من شأنها إزالة كافة التحديات بشإن الحجز من خلال الكول سنتر، وتحسين تجربة المريض وتسهيل توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة ولكبار السن، ودعم الرعاية المنزلية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.

تدشين عدد من البرامج الرقمية

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن وفد من شركة فيزيتا رافقه خلال زياراته الميدانية لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة الأقصر، وذلك للوقوف على النقاط الرئيسية وكذلك كافة التحديات على أرض الواقع، وهو ما يمهد لتدشين عدد من البرامج الرقمية التي من شأنها دعم رحلة المريض داخل المنشأة الصحية وتحسين تجربته داخل كافة منشأت هيئة الرعاية الصحية، والوصول إلى أعلى معدلات رضاء المتعاملين مع الخدمة.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، من المقرر أن يتم تصميم برنامجًا بالتعاون مع شركة فيزيتا للحلول التكنولوجية يدعم الإستشارات الطبية بشكل رقمي لكافة المنتفعين بالمنظومة الجديدة، إلى جانب إضافة خاصية «الفيديو كول» لمتابعة أصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي المنظومة الجديدة.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن نجاح منظومة التامين الصحي الشامل يحتاج إلى تضافر جهود وإمكانات القطاع الخاص مع جهود وإمكانيات الدولة لتمكين المواطنين وإعطاءهم الحق في الاختيار وسرعة التغطية لأكبر عدد من المواطنين، وذلك لأن مشروع التأمين الصحي الشامل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد تغييرا جذريا في مضمون المنظومة الصحية، ويساهم في تقديم رعاية صحية متكاملة لجميع المصريين من خلال خدمات طبية على أعلى معايير الجودة، وهو أحد أهداف رؤية مصر 2030.