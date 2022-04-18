شيخ الأزهر يوضح معنى اسم الله الوهاب: «لا يمكن إطلاقه على البشر»

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن اسم الله الوهاب ورد في عدة آيات بالقرآن الكريم وهو أحد أسماء الله الحسنى، ويدل على العطاء والهبة، مؤكدا أن الهبة هي العطاء دون مقابل ولكن البيع أو المبادلة ينتظر فيها الشخص مقابل.

الهبة من الله فقط

وأضاف الطيب، خلال استضافته في برنامج «حديث الإمام الطيب» المذاع على القناة الأولى، أن الإنسان مجبول على انتظار نتيجة لعطائه لذا فإن الهبة تكون من الله فقط لأنه لا ينتظر أي مقابل، موضحا أن اسم الوهاب يطلق على الله ولا يصح أن يطلق على العبد لأن طبيعة البشر مجبولة على انتظار شيء بعد فعلهم الخير.

عطاء الوالدين يختلف عن عطاء الله

وأوضح شيخ الأزهر الشريف، أن الوالدين لا ينتظران شيئا من أولادهما ولكن يحبان إسعادهم، والمقابل من الأولاد مدفوع مقدما، لافتا إلى أن الوهاب فقط هو الذي يعطي دون سؤال أو انتظار.

عطاء الله لا ينقطع

وأشار إلى أن عطاء الله لا ينقطع وغير محدود، ويهب من غير سؤال ولكن العباد يعطون بحدود وقد ينقطع عطائهم وينتظرون أن تسألهم ليعطوك مما معهم.

عظة من أحد الزهاد

وتابع شيخ الأزهر: «أمير أرسل إلى أحد الزهاد يطلب منه أن يعطيه الشيء الذي يريده فرد بأنه في حماية الذي يستمر عطائه رغم غضبه عليه وهذا لا يكون إلا مع الله».