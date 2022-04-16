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شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة

كتب:

مصطفى رحومه
06:59 م | السبت 16 أبريل 2022
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر

تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الجامع الأزهر، للتهنئة بعيد القيامة المجيد، أعرب فضيلته خلال الاتصال عن تمنياته لقداسة البابا ولجميع المصريين المسيحيين بالسعادة والخير.

ومن جانبه، أشار البابا تواضروس الثاني خلال المكالمة إلى تزامن الأصوام والأعياد المسيحية والإسلامية في الفترة الحالية، متمنيًا البركة من الله لكل المصريين.

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