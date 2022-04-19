بعد اعتزالها الغناء وارتداء الحجاب.. 10 معلومات عن الفنانة زيزي عادل

أعلنت الفنانة زيزي عادل، منذ قليل، خبر اعتزالها الغناء، وارتداء الحجاب لرغبتها في فتح صفحة جديدة في حياتها، وذلك بعد فترة من ابتعادها عن الغناء والفن لظروف خاصة.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير عدة معلومات عن زيزي عادل.

زيزي عادل شاركت في برنامجي ستوديو الفن وستار اكاديمي

- زيزي عادل من موالدي 26 أكتوبر عام 1987

- تبلغ من العمر 35 عاما

- بدأت مشوارها الفني من دولة الكويت التي ولدت فيها

- تخرجت في معهد الموسيقى العربية وحصلت خلالها على أفضل صوت في المدارس

- في عمر 15 عاما حصلت على 3 جوائز من مهرجان البحر المتوسط

زيزي عادل قدمت في مشوارها 3 ألبومات غنائية

- شاركت زيزي لأول مرة في برنامج المواهب ستوديو الفن وحصلت على المركز السادس

- شاركت عام 2004 في برنامج ستار أكاديمي وتأهلت إلى الأدوار النهائية

- انضمت لشركة روتانا عام 2007

- قدمت مع شركة روتانا ألبومين وهما واحدة طيبة ووعد عليا

- في عام 2015 قدمت ثالث البوماتها الغنائية أنا أنثى

- ابتعدت عن الغناء لمدة 7 سنوات بسبب وفاة والدها وعادت بأغنية شايلاهالك

جدير بالذكر أن زيزي عادل كان عاد اسمها مجددا إلى الساحة الفنية بعد أن ظهرت الفنانة شيرين عبدالوهاب بنفس قصة الشعر التي ظهرت بها زيزي في ألبوم أنا أنثى، الذي طرح عام 2015.