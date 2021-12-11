زيزي عادل تدعم شيرين عبدالوهاب: عملتها قبلك في 2015

حرصت المطربة زيزي عادل، على دعم شيرين عبدالوهاب، بعد ظهورها في أول حفل حليقة الرأس، عقب انفصالها عن المطرب حسام حبيب.

ونشرت «زيزي» عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام» صورة تظهر فيها حليقة الرأس مثل الفنانة شيرين، وعلقت قائلةً: «أنا عملتها في 2015، في البوم أنا أنثى وفعلا مش سهل على أي امرأة إنها تقص شعرها والإحساس بيبقى مختلف، انا كده فوقت زي ما شيرين قالت كل الدعم والحب لشيرين».

شيرين عبدالوهاب تكشف سبب حلق شعرها

وتصدر اسم شيرين عبدالوهاب، خلال الساعات القليلة الماضية التريند، بعد ظهورها حليقة الرأس خلال حفلها الأول في أبوظبي، عقب انفصالها عن حسام حبيب، وانتشرت أقاويل عن أن سبب حلق شيرين لشعرها، هو طليقها حسام حبيب الذي اعتدى عليها خلال فترة زواجهم.

لكن شيرين عبدالوهاب، أعلنت خلال تدوينة لها عبر «انستجرام» أن السبب في حلق شعرها هو النيولوك، وقالت: «ميكونش لوك جديد؟، ليه ميكونش تغيير؟، ليه ميكونش أنا اللي عملت كده حتى لو عندي اكتئاب؟، ليه فرضتوا السيئ والأسوأ وظلمتوا شخص بريء وظلمتوني.. ‏أنا قوية بيكوا، بس محبش حبكوا ليا يخليكوا متشوفوش الحقايق أو تكونوا ظالمين».

شيرين تعلن انفصالها عن حسام حبيب

وأعلنت شيرين عبدالوهاب مؤخرًا، انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب، وقالت: «في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبدالوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبدالوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية».

وناشدت الفنانة شيرين، خلال بيان رسمي عبر صفحتها الخاصة بموقع «فيس بوك»، وسائل الإعلام باحترام حياتها الشخصية، وتحري الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار غير صحيحة.