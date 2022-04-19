زادت خلال الساعات القليلة الماضية، عمليات البحث عبر المنصات العالمية المختلفة منها «جوجل» عن الأوراق المطلوبة لتسجيل ملكية الشقق في قانون الشهر العقاري الجديد المتعلق بتسجيل العقارات والوحدات السكنية رقم 9 لسنة 2022، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946.

واستمرارا لسلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد الأوراق المطلوبة لتسجيل ملكية الشقق في قانون الشهر العقاري الجديد، وجاءت كالتالي:

- ملء نموذج طلب الشهر وإرفاق المستندات المطلوبة الخاصة بكل نموذج.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب وأطراف التعامل.

- تقديم البيانات الدالة على شخصية كل طرف.

- تقديم السند القانوني لطلب التسجيل.

- تقديم بيان رفع مساحي من إدارة المساحة العسكرية، أو وزارة التخطيط، أو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أو أي مكتب مساحي آخر تكون أعماله معتمدة من هذه الجهات.

- تقديم رخصة مباني للعقار محل الطلب إذا كان مقاما بعد 1 يونيو 1992، أو أي مستند يفيد بإقامته قبل هذا التاريخ.

مواعيد عمل الشهر العقاري في رمضان

ووفقا لما أعلنه الشعر العقاري منذ مطلع الشهر الجاري، فإن مواعيد عمل الشهر العقاري في رمضان، تبدأ من التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف مساءً، بجميع محافظات مصر، ويستمر العمل داخل الشهر العقاري طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة.

حجز خدمات الشهر العقاري من المنزل

وسهل الشهر العقاري جميع التعاملات على المواطنين، وذلك من خلال الاستفادة من الخدمات «أون لاين» كالتالي:

- يجب تحميل تطبيق «أرغب في عمل توكيل» الخاص بوزارة العدل عن طريق Play Store، وبعد إتمام عملية التحميل، ادخل الرقم القومي الخاص بك ونوع المحرر.

- في الخطوة التالية قم بتحديد أقرب فرع للشهر العقاري عن طريق نظام تحديد المواقع «GPS»، إذ يضم التطبيق أيضًا قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة، ثم حدد يوم وميعاد الحجز.

- في الخطوة التالية يجب أن يتم مراجعة البيانات المدخلة جيدًَا، ثم اضغط على التأكيد على البيانات المدخلة، وتظهر أمامك بياناتك التي أدخلتها وعدد الحاجزين معك في نفس اليوم، ثم اضغط على «موافق».

يذكر أن التطبيق يخبرك أنّه في حالة عدم الحضور في الموعد المحدد يجري إلغاء الحجز، كما يشترط أن يكون الحاجز أحد أطراف المعاملة فيما عدا ذلك يتم إلغاء الحجز أيضًا.