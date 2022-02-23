قانون الشهر العقاري الجديد.. 7 تعديلات هامة ومهلة لتسجيل وضع اليد

يُعد مشروع قانون الشهر العقاري الجديد من أهم التشريعات الحديثة، حيث يهدف إلى تسهيل تسجيل العقارات للمحافظة على الثروة العقارية المصرية، وبدأ تطبيقه فعليا بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، نهائيا على القانون.

قانون الشهر العقاري الجديد

وفي هذا الصدد أوضح النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنّ قانون الشهر العقاري الجديد يهدف إلي التيسير على المواطنين، في تسجيل العقارات، خلال مدة زمنية لا تستغرق 37 يوما من تاريخ تقديم طلب التسجيل، كما أنّ قانون الشهر العقاري الجديد أتاح تقديم طلب تسجيل العقار إلكترونيا.

مزايا قانون الشهر العقاري الجديد

وأضاف أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ قانون الشهر العقاري الجديد يأتي للحفاظ علي الثروة العقارية، حيث تملك مصر ثروة عقارية كبيرة، كما تم الإبقاء على الرسوم المقطوعة للتسجيل كما هي، لتخفيف الأعباء على المواطنين عند تسجيل العقارات الخاصة بهم.

تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد

وتستعرض «الوطن»، تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، بعد أن وافق عليها مجلس النواب أمس والتي جاءت كالتالي:

1ـ تسجيل العقار في مدة زمنية أقصاها 37 يوما.

2ـ تقديم طلب تسجيل العقار إلكترونيا.

3ـ عدم اشتراط وجود تسلسل ملكية لإتمام التسجيل.

4ـ عدم اشتراط سند ملكية لتسجيل العقار.

5ـ فصل ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل.

6ـ تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية بعد 15 عاما من وضع اليد.

7ـ تسجيل الحيازة القصيرة المكسبة للملكية بعد 5 أعواما من وضع اليد.

تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد

من جانيه أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، في تصريحات سابقة أمام مجلس النواب، أنّ قانون الشهر العقاري الجديد لن يتم العمل به في اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية، وذلك من أجل إعطاء فرصة للمواطنين للتعرف على التعديلات الجديدة ومعرفة الأوراق المطلوبة.