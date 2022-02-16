خطوات تسجيل وحدة سكنية في الشهر العقاري بعد مناقشة القانون الجديد

تسجيل العقارات في الشهر العقاري واحد من أهم الأمور التي تشغل بال قطاع كبير من المواطنين، خاصة أن بعضهم يتعرض لعمليات نصب متعددة، ويعتبر إجراء تسجيل الوحدات في الشهر العقاري الضامن الوحيد لكي لا يقع فريسة للنصابين، ويسأل البعض عن كيفية التسجيل وما هي الإجراءات وخطوات التسجيل؟

وخلال الفترة الماضية، ناقش مجلس النواب، قانون الشهر العقاري، واستقر مبدئيًا على خطوات تسجيل العقارات في الشهر العقاري بعد تعديل القانون، وفق تصريحات تلفزيونية، للدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إن موافقة مجلس النواب، في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة، لتعديل قانون الشهر العقارى، يمثل خطوة لتحقيق الهدف المرجو من التعديلات فيما يخص إنهاء أزمة التسجيل العقاري في مصر، وعزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وتحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية..

تسجيل العقارات في الشهر العقاري

وكشف أن هناك 3 حالات يمكن من خلالها أن يتوجه المواطن لأقرب مكتب شهر عقاري، ويسجيل الوحدة التي يريد تسجيلها، وهي كالتالي:

- من يمتلك عقد امتلاك نهائي لعقار ومثبت.

- من يمتلك عقدًا عرفيًا أو ابتدائيًا، بشرط أن يكون مر على حيازته أكثر من 5 سنوات، ومعه ما يثبت ذلك مثل تاريخ إثبات العقار على البطاقة الشخصية، وإيصالات الكهرباء أو الغاز.

- من يضع يديه على عقار وليس لديه إثبات، لكن مر على حيازته أكثر من 15 عامًا، ومعه ما يثبت ذلك، مثل إيصالات الكهرباء أو الغاز.

المستندات المطلوبة لتسجيل العقار

وينص تعديل قانون الشهر العقاري على أن المستندات المطلوبة لتسجيل الوحدات هي كالتالي:

- إثبات الشخصية الدال على طرفي العقد، وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك من صدر بشأنهم أحكامًا نهائية مطلوب شهرها.

- خريطة رقمية مبين بها بيانات العقارـ أو مستند آخر يحمل نفس البيانات، ولا يشترط أن يكون من هيئة المساحة- يمكن أن يُستعان بخرائط جوجل.

- السند القانونى لطلب التسجيل «عقد التمليك».

- وإقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل.