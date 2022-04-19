عضو حقوق الإنسان في صالون التنسيقية: الاختيار يحمي الشعب من اللعب بالعقول

أكد الكاتب الصحفي محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه منذ تأسيس المجلس ولديه لجنة لمتابعة الدراما خلال شهر رمضان الكريم؛ لمتابعة مدى التزام الأعمال بالإعلان العام لحقوق الإنسان والقوانين المنظمة له في مصر.

مسلسل الاختيار يحمي عقول الشعب

وأضاف خلال كلمته في الجلسة النقاشية التي تعقدها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان: «هل تنجح الجمهورية الجديدة في استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان 2022»، أن اللجنة تقدم جوائز لأفضل الأعمال الدرامية عقب انتهاء شهر رمضان الكريم، كنوع من التشجيع، وأننا بحاجة دائما لنشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال الأعمال الدرامية.

ولفت إلى أن أحد أدوار المجلس نشر ثقافة حقوق الإنسان عند عموم المواطنين، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة، مشيرا إلى أن أهم حق في حقوق الإنسان هو الحق في الحياة، وهو ما تقوم به الدولة المصرية اليوم من حماية الشعب وتأمنيه من الأخطار سواء من خطر المفاهيم المغلوطة واللعب في العقول، ومحاولة الاختراق من الداخل، وهو ما تجسد في مسلسل الاختيار 3.

ولفت إلى أحد الأدوار في أحد المسلسلات، عندما فكر أحد الأشخاص في الهجرة للخارج بعد أن كان معارضا للفكرة، معقبا: «هذا خط درامي مهم جدا في ظل الأحداث الحالية، كذلك الخطر الكبير التي يتم مواجهتها، وتحقيق الأمن والتصدي لمخططات الإرهاب والتطرف، والتأكيد على فكرة الهوية الوطنية وربط الأجيال الناشئة بالوطن، وهو ما يتم خلقه في الأعمال الدرامية، نحو الأجيال الناشئة وهو ما تجسد في مسلسل يحيى وكنوز».

وذكر الكاتب الصحفي محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لأول مرة في تاريخ الدراما وفي تاريخ الأدبيات التوثيقية نرى أن الإخوان يعترفون بأنهم مثيرو العنف وأنهم من يهددون الدول.

وبدأت، منذ قليل، الجلسة النقاشية التي تعقدها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان «هل تنجح الجمهورية الجديدة في استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان 2022».

وادارت الحوار الإعلامية نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كلا من: المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، والإعلامية دينا عبدالكريم، عضو لجنة الثقافة بمجلس النواب.

المسلسلات والأعمال الوطنية

وناقشت الجلسة عددا من المحاور، من بينها أهمية الدراما بشكل عام في رفع الوعى لدى المواطنين المتابعين للمسلسلات والأعمال الفنية بشكل عام، وما يتعارف عليه بدراما رمضان بشكل خاص، وكيف حملت دراما رمضان 2022 قضايا مهمة، كشفت خلالها كواليس مراحل مهمة من تاريخ الأمة، وكيف يلعب هذا الأمر دورا مهما في توجيه رسائل طمأنينة للشعب المصري.

وتناول صالون تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ، عناصر جذب المشاهد في الأعمال المعروضة، وما بالمسلسلات الوطنية من نقاط قوة ونقاط ضعف يجب تلافيها خلال الفترات المقبلة.