نائب التنسيقية: إنشاء 7200 صندوق خاص بالمخالفة للقانون 

قال الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرقابة على الأداء الحكومي وأوجه الإنفاق من المهام الأساسية لمجلس النواب.

الرقابة على الأداء الحكومي

وأكد بدوي، أن هناك مشكلات ضخمة في الموازنة العامة، والرئيس يحاول النهوض بالدولة في ظل تحديات كبيرة، وفي الوقت ذاته تأتي الموازنة بنحو 51% تكلفة دين عبارة عن فوائد وسداد أصول دين، مشددا على أن لا بد من الأخذ في الاعتبار ملاحظات اللجنة والجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف عن وجود فجوة كبيرة بين ما هو مخطط له والمنفذ على الطبيعة.

وتابع نائب التنسيقية، أن هناك 7200 صندوق خاص تم إنشاؤها بالمخالفة للقانون، وهناك مشاكل عديدة في الدخل والأجور.

وقالت النائبة مارثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القانون رقم 11 لسنة 1979 ينظم العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة بحيث تكون هيئات مستقلة تحقق اكتفاء ذاتيا.

وأضافت مارثا، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن الواقع مغاير تماما، وخسائر الهيئات الاقتصادية 2016 بلغت 28 مليار جنيه، والآن بلغت الخسائر نحو 20 مليار جنيه بما يعني أننا أمام ظاهرة غريبة تتنافى مع فسلفة إنشاء الهيئات الاقتصادية.

وشددت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة وضع الحكومة برنامج إصلاح للهيئات الاقتصادية، تتضمن الحد من الاقتراض وتطوير الهيكل الإداري، وترشيد الإنفاق.

وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الجهاز المركزي للمحاسبات استوفي جميع ملاحظاته على الحساب الختامي في الموازنة العامة للدولة.

وأضاف درويش، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن هناك خللا حقيقيا في الحساب الختامي، وهو أمر يستدعي من الحكومة الاستجابة الفورية لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات لتلافي تلك المشاكل المتكررة خلال الموازنات السابقة والحالية.

الموازنة العامة للدولة

وتابع: «الموازنة مثقلة ومحملة بديون عديدة، والمواطن المصري الآن يعيش تحت ضغط الإصلاح الاقتصادي، ويجب أن تصنع له متنفسا حقيقيا، كفتح ملف التصالح في مخالفات البناء، واشتراطات البناء والإيجارات القديمة، وقانون التأمين».

يذكر أن الجلسة العامة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، شهدت مناقشة الحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021.