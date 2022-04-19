نائبة التنسيقية: لابد من وجود استراتيجية تشمل كل مناحي الإنتاج الثقافي

قالت سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن لجنة الثقافة ترى ضرورة وجود استراتيجية ثقافية تشمل كل مناحي الثقافة، وضرورة وجود رسالة منتقاة في جميع الأصعدة بكل مناحي الإنتاج الثقافي.

الاختيار يوثق اللحظة الفارقة في تاريخ مصر

وأضافت سها سعيد، في كلمتها بالجلسة النقاشية التي تعقدها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «هل تنجح الجمهورية الجديدة في استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان 2022»، أنه تم تحقيق ذلك من خلال 4 أعمال، منها مسلسل يحيى وكنوز، واستطاعت أن تجذب المشاهد وقت الإفطار، بالإضافة إلى وجود أعمال درامية تعالج المشكلات الاجتماعية.

وأشارت إلى أن مسلسل الاختيار 3 يميل إلى توثيق اللحظة الفارقة في تاريخ مصر، واستخدام وثائق صوت وصورة لتؤكد أهمية الرسالة التي تصل إلى المشاهد.

وبدأت، منذ قليل، الجلسة النقاشية التي تعقدها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان «هل تنجح الجمهورية الجديدة في استخدام القوى الناعمة من خلال دراما رمضان 2022».

وادارت الحوار الإعلامية نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه كل من المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائبة سها سعيد، أمين سر التنسيقية ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، والإعلامية دينا عبدالكريم، عضو لجنة الثقافة بمجلس النواب.

صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وناقشت الجلسة، عددا من المحاور، من بينها أهمية الدراما في رفع الوعى لدى المواطنين المتابعين للمسلسلات والأعمال الفنية بشكل عام، وما يتعارف عليه بدراما رمضان بشكل خاص، وكيف حملت دراما رمضان 2022 قضايا مهمة، كشفت خلالها كواليس مراحل مهمة من تاريخ الأمة، وكيف يلعب هذا الأمر دورا مهما في إرسال رسائل طمأنينة للشعب المصري.

وتناول صالون التنسيقية، عناصر جذب المشاهد في الأعمال المعروضة، وما بالمسلسلات الوطنية من نقاط قوة ونقاط ضعف يجب تلافيها خلال الفترات المقبلة.