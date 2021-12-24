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«مكرم» ضيفة صالون «التنسيقية» للحديث عن استراتيجية التواصل مع المصريين

كتب:

حسام حربى
02:07 م | الجمعة 24 ديسمبر 2021
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

يستضيف صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذي يعقد اليوم الساعة السابعة مساء، ويبث عبر صفحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على «فيسبوك» وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ويتضمن صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحديث عن إستراتيجية التواصل والاتصال مع المصريين في الخارج التي أطلقتها وزارة الهجرة مؤخرا. 

كما يتناول الصالون الحديث عن مساهمات المصريين في الخارج في تنمية الاقتصاد الوطني والعقبات التي تواجه بعضهم في الاستثمار واقتراح حلول لها.

صالون التنسيقية

ويستضيف صالون التنسيقية بجانب الوزيرة لتوسعة دائرة النقاش والمشاركة من المتخصيين وكل الأطراف، النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق، وأحمد صقر المقيم بالخارج، والمستثمر بمشاريع ناشئة في مصر، ويقوم على إدارة الصالون النائب والكاتب الصحفي عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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