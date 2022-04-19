القوات الأوكرانية تدمر 7 أهداف جوية للجيش الروسي.. بينها طائرة «سو 30»

دمرت القوات الأوكرانية، أمس الاثنين، 7 أهداف جوية للجيش الروسي، وأوضحت قيادة القوات الجوية الأوكرانية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الأهداف المدمرة تمثلت في طائرة مقاتلة من طراز سو 30 و4 طائرات بدون طيار وصاروخين «كروز».

دوي عدة انفجارات في مدينة«ميكولايف» جنوبي البلاد

من جانبه، أعلن عمدة «ميكولايف» الأوكرانية، أولكسندر سينكيفيتش، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سماع دوي عدة انفجارات في المدينة الواقعة جنوبي البلاد. وفي وقت سابق، أشار سينكيفيتش، إلى أن القوات الروسية أطلقت صواريخ على 3 منازل في المدينة.

وفي سياق متصل، يبحث مسؤولو الخارجية الأمريكية في كل أداة متاحة لهم لمحاسبة موسكو على حربها في أوكرانيا، بما في ذلك إمكانية تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب وقال مسؤول رفيع في الإدارة الامريكية، إن العملية قد تستغرق أسابيع قبل اتخاذ القرار، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية

وكان المتحدث باسم وزارة «الخارجية الأمريكية»، نيد برايس، أوضح ان وزارته لا تستبعد إمكانية تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب، الأمر الذي ينص على فرض عقوبات وقيود إضافية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

الرئيس الأوكراني: مسألة وقت فقط عندما يتم تحرير كامل أراضينا

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في فيديو، إنها مسألة وقت فقط عندما يتم تحرير كامل أراضي بلاده.

وفي سياق متصل، بحث زيلينسكي مع رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش، أهمية تصعيد ضغوط العقوبات على روسيا، واعرب الرئيس الأوكراني، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، عن شكره على دعم زغرب، وتحرك «كييف» لـ الانضمام إلى «الاتحاد الأوروبي» وعلى المساعدة الدفاعية المهمة.

«بايدن» يجري اتصالات مع شركاء بلاده لبحث مواصلة دعم أوكرانيا اليوم

واعلن «البيت الأبيض»، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيبحث مع الحلفاء جهود محاسبة موسكو، وأشارت الرئاسة الامريكية، إلى أن بايدن يجري اتصالات، اليوم الثلاثاء مع شركاء بلاده لبحث مواصلة دعم أوكرانيا.