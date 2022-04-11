واشنطن: ننسق مع لندن لمحاسبة روسيا على ارتكاب جرائم في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تنسق مع لندن لمحاسبة روسيا على ارتكاب جرائم في أوكرانيا، وفقا لما ذكرت قناة العربية فى نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، قبل قليل، أنها تزود أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي بعيدة المدى.

بدء الحرب الروسية على أوكرانيا 24 فبراير

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا، 24 فبراير الماضي، وفرضت عدة دول عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا وعلى رأسهم أمريكا وبريطانيا.

المفاوضات الروسية الأوكرانية

وأجريت عدة جولات من المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني كان آخرها في تركيا الأسبوع قبل الماضي، ولكن المفاوضات لم تسفر عن نتائج على أرض الواقع حتى الوقت الحالي.