أوكرانيا تعلن تدمير 30% من بنيتها التحتية بسبب الحرب الروسية

أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم، أنّ الهجوم الروسي دمر 30% من البنية التحتية للبلاد، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثاني عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي البلاد، بالإضافة إلى تحييد كييف عسكريا.

الرئيس الأوكراني يتوقع زيادة الدعم الأمني لبلاده

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يتوقع زيادة الدعم الأمني لبلاده من الاتحاد الأوروبي، بجانب الدعم المالي، مضيفا خلال تغريدة على موقع تويتر عقب محادثاته الأخيرة مع رئيس ليتوانيا، أحد أقوى مؤيدي أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، أن ثمن العدوان بالنسبة لروسيا بحاجة إلى أن يكون مكلفا بشكل أكبر.