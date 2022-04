سيلين ديون تظهر بشحصيتها الحقيقية في فيلم «It’s All Coming Back to Me»

تخوض المغنية العالمية سيلين ديون تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم الدراما الرومانسي «It’s All Coming Back to Me»، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي حول العالم في 10 فبراير المقبل، وتظهر المغنية الكندية في الفيلم بشخصيتها الحقيقية حيث تلهم البطلين الرئيسيين للوقوع في الحب خلال الأحداث، وهو من بطولة بريانكا تشوبرا وسام هيوين.

وتمت تسمية الفيلم على اسم الأغنية الشهيرة «It’s All Coming Back to Me» التي كتب كلماتها جيم ستاينمان، وقدمتها سيلين ديون في ألبومها «Falling Into You» إنتاج عام 1996، وحققت الأغنية شهرة ونجاحا كبيرين في ذلك الوقت، وجاءت في المركز الثاني على قائمة «بيلبورد» للأغاني الأكثر استماعا.

فيلم «It’s All Coming Back to Me» مأخوذ عن اسم أغنية لسيلين ديون

وكان الفيلم في السابق يحمل اسم «Text for You» قبل أن يتم تغيره بعد ذلك لـ «It’s All Coming Back to Me»، وهو مأخوذ عن فيلم ألماني بعنوان «SMS für Dich» للمخرجة كارولين هيرفورث، وتدور أحداث الفيلم حول سيدة تكافح من أجل المضي قدمًا بعد وفاة خطيبها، للتغلب على هذه المشكلة تقوم بإرسال الرسائل إلى رقم هاتفه القديم، بينما يتلقى تلك الرسائل رجل آخر حصل رقم خطيبها الراحل، يلتقي الاثنان وتجمعهما حسرة القلب المشتركة بينهما، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

سيلين ديون تسجل أغنية جديدة من أجل الفيلم

الفيلم من تأليف وإخراج جيم ستراوس، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين من بينهم راسل توفي وستيف أورام وأوميد جاليلي وصوفيا باركلي وليديا ويست وأرينزي كين وسيليا إمري، ومن جانبه كشف بطل الفيلم سام هيوين في تصريحات لـ «فارايتي»، أن سيلين ديون قامت بتسجيل أغنية جديدة للفيلم.

يذكر أن المخرج جيم ستراوس بدأ تصوير الفيلم في أواخر عام 2020 في لندن، واختتم في أوائل عام 2021.

وجاء الإعلان عن الفيلم، تزامنا مع بدء عرض الفيلم الفرنسي «Aline» من إخراج وبطولة فاليري لوميرسييه، في دور العرض السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر الفيلم تصوير خيالي لحياة سيلين ديون وصعودها إلى النجومية، مع تغيير اسمها خلال الفيلم إلى ألين ديو.