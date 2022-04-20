كيف تعرف مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم؟.. دار الإفتاء تجيب

كيف أعرف مواضع سجود التلاوة في القرآن الكريم؟.. سؤال طرحه أحد الأشخاص على دار الإفتاء المصرية، وأجابت عنه الدار في فتوى رسمية عبر موقعها الإلكتروني ضمن فتاوى العبادات، والتي تحرص دار الإفتاء المصرية على نشرها لتعليم المسلمين أمور دينهم.

آيات السجود في القرآن الكريم

وبينت دار الإفتاء المصرية، أن آيات السجود في القرآن الكريم توقيفيةٌ؛ عُلِمَتْ مواضعها: إما بنصِّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عليها، أو بفعله صلى الله عليه وآله وسلم بالسجود عند قراءتها، واتَّبَعَهُ الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك، ومنَّ الله على الأمة بأنْ مُيِّزَت مواضعها في المصحف الشريف بإضافة خطٍّ وعلامةٍ يَدُلَّان عليها.

معرفة سجدة التلاوة

وأضافت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، أن معرفة مواضع سجدة التلاوة يكون بنصّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها: فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه: «أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ؛ مِنْهَا ثَلَاثٌ فِي الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ»، أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني في «السنن»، والحاكم في «المستدرك» وقال: «هذا حديث رُوَاتُهُ مِصْرِيُّونَ قد احتجَّ الشيخان بأكثرهم، وليس في عدد سجود القرآن أتمّ منه ولم يخرجاه».

مواضع سجدة التلاوة

وأشارت «الإفتاء»، إلى أن معرفة مواضع سجدة التلاوة يكون بفعله صلى الله عليه وآله وسلم: فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ؛ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ» أخرجه البخاري في «صحيحه».

وكانت دار الإفتاء قد أوضحت في وقت سابق، أن سجود التلاوة سنةٌ مؤكدةٌ عن النبي، سواء في الصلاة وفي غيرها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم «إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ -وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: يَا وَيْلِي- أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ» رواه مسلم، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ؛ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُد».