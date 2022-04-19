«الصحة»: نعيش فترة حذرة ونشاط فيروس كورونا وارد في أي وقت

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه رغم وجود انخفاض في أعداد إصابات فيروس كورونا إلا أننا نعيش فترة شديدة الحذر، لذلك الاحتفال بالعيد سيكون تحت ضوابط وقواعد صارمة لأن نشاط الفيروس وارد في أي لحظة، ويجب على المواطنين الحذر الشديد واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس ومتحوراته المختلفة.

«حسني»: لا يوجد كاتلوج للتعامل مع فيروس كورونا

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فيروس كورونا ليس له أمان ولا يوجد «كاتلوج» للتعامل معه، مشيرا إلى تحديث بروتوكولات علاج كورونا من فترة إلى أخرى لمواكبة التطورات التي تحدث للفيروس وظهور المتحورات المتعلقة به، مؤكدا أن المتحور الجديد ليس شديد الخطورة أو أكثر شراسة لأنه خليط من «أوميكرون بي 1» و«أوميكرون بي 2».

وأعلن «حسني» عن أنه جرى الاستعانة بحملة «طرق الأبواب» لتنفيذ خطة الدولة في التوسع في عملية تطعيمات المواطنين بمحافظات الجمهورية، وستعاود الحملة نشاطها مرة أخري بعد العيد مباشرة، مشيرًا إلى أن هذه الحملة عملت على الوصول إلى الفئات المستهدفة من التطعيم بعد عزوف بعض المواطنين عن حجز اللقاح والشائعات التى تلاحق الحاصلين على اللقاحات.

ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وكشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، وتسجيل الوزارة أقل معدلات الوفيات منذ انتشار الجائحة، بالإضافة إلى قلة أعداد الحالات الحرجة التي كان السبب الأساسي فيها هو أصحاب الأمراض المزمنة وعدم حصولهم على اللقاح، مشيرًا إلى نجاح الدولة المصرية في توفير كافة اللقاحات التي تم الإعلان عنها.