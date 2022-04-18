«الصحة»: إعادة تصنيف كورونا يتطلب خفض معدل الوفيات الناتجة عن الفيروس

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن الفيروس موجود ولم يختف: «طالما ظهر فيروس أي كان نوعه يظل موجودا ولكن سيصبح مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا الموسمية علي الأقل».

تطعيم 70% من المواطنين

وأضاف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، في حال تطعيم 70% من المواطنين من المرجح تخفيف الإجراءات الاحترازية وليس اختفاء الفيروس أو إعلان ذلك، مشيرا إلى إعلان وزارة الصحة والسكان خلو محافظتين من إصابات فيروس كورونا بسبب التوسعات في عملية التطعيمات، وتحويل الحالات الحرجة من الرعاية للأقسام العادية.

وأوضح عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، أن إعادة تصنيف جائحة فيروس كورونا وإعلانها كمرض عادي يتطلب أن يكون معدل الوفيات داخل مستشفيات العزل الصحي أقل من معدل وفيات الأنفلونزا الموسمية، لافتًا إلى سعى الوزارة لتقليل معدلات الوفيات الناجمة عن الفيروس.

هل ينتهي فيروس كورونا؟

كما طالب الدكتور محمد النادي، المواطنين بضرورة الحصول علي لقاح كورونا للحد من انتشار العدوى، بالإضافة إلي تخفيف الضغط علي المنظومة الصحية وتخفيف حدة الأعراض حال الإصابة بالفيروس وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار رفع أعلي درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين أهمية التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها للرد علي كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال المصادر الرسمية لها.