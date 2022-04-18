الصحة توجّه رسالة لمرضى حساسية الصدر: اغلقوا النوافذ وتجنبوا الزحام

وجّهت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح للمواطنين بشأن موجة الطقس التي تتعرض لها البلاد هذا الأسبوع، من ارتفاع كبير في درجات الحرارة مصحوبة برياح شديدة على بعض المناطق، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

نصائح لمرضى الحساسية

ونصحت وزارة الصحة والسكان، مرضى حساسية الصدر بعدم الخروج من المنزل في هذه الأجواء إلا للضرورة القصوى فقط، مشيرة إلى أهمية ارتداء الكمامة خارج المنزل في وجود الأتربة، تجنبا لدخول الهواء إلى الشعب الهوائية.

ولفتت الوزارة في تقرير رسمي لها، إلى أهمية استخدام البخاخات الموصوفة من قبل الطبيب قبل الخروج من المنزل بفترة كافية، مضيفة أنّه يفضل الجلوس في أماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، لتجنب الشعور بالاختناق.

شرب كميات كافية من المياه

وشددت الوزارة على أهمية شرب المياه بكمية كافية لتحسين تدفق الدم إلى الجسم خاصة الرئتين، كما نصحت بوضع أدوية الحساسية في الحقيبة عند الخروج، وتناولها في مواعيدها التي يحددها الطبيب المختص، والتأكد من غلق النوافذ المنزل جيدا لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالتواصل مع الوزارة من خلال الخطوط الساخنة لها تحسبا لأي طارئ، مشيرا إلى متابعتها من خلال الموقع الرسمي لها على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الفرق المخصصة للرد على تساؤلات واستفسارات المواطنين بشكل دوري مباشرة.

كما أعلنت الوزارة تزامنا مع موجة الطقس، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، وعقد اجتماعات بشكل مكثف في غرفة إدارة الأزمات بالوزارة ومديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات.