7 نصائح من «الصحة» لمواجهة التقلبات الجوية في فصل الربيع

أصدرت عدّة جهات مؤخرا، تحذيرات لكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي، من مغادرة المنزل حال وجود عواصف ترابية، لحمايتهم من حساسية الصدر والأنف، حيث تتراوح درجات الحرارة خلال هذه الأيام، بين ارتفاع وانخفاض بين اليوم والآخر، فضلا عن انتشار الرياح المثيرة للرمال والأتربة، الذى تعرضت لها البلاد أكثر من مرة مؤخرا، ووصلت إلى حد العواصف الترابية على عدد من الطرق والمحافظات، ما زاد تحذيرات الأرصاد من انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

نصائح للتعامل مع التقلبات الجوية

من جانبها، وجّهت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، عدة نصائح للمواطنين، للتعامل مع التقلبات الجوية في فصل الربيع، خاصة مرضى حساسية الصدر، وكبار السن، وهو ما ترصده «الوطن» في السطور التالية، في إطار ما تقدمه من خدمات للقارئ على مدار الساعة، ومتابعته بكل ما هو جديد.

إرشادات «الصحة» لمرضى الجهاز التنفسي

1. على مرض حساسية الصدر الالتزام بالبقاء في المنزل، خاصة في فترات الرياح المثيرة للأتربة والعواصف الترابية.

2. حال اضطرار مرضى الحساسية أو غيرهم للخروج للمنزل أثناء العواصف التربية، فيجب ارتداء الكمامة بشكل محكم، تجنبا لدخول الهواء المحمّل بالأتربة إلى الشعب الهوائية.

3. التأكد دائما من استخدام البخاخات الموصوفة للحالة الصحية للمريض من جانب الطبيب المعالج، قبل الخروج من المنزل بفترة كافية.

4. التأكد من وجود الأدوية الخاصة بالحساسية في الحقيبة، وذلك حال الخروج من المنزل، والحرص على تناولها في مواعيدها المحددة من جانب الطبيب المعالج.

5. شرب كميات كافية من المياه، لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

6. أثناء وجودك في المنزل تأكد من إغلاق جميع النوافذ بشكل جيد، لمنع دخول الغبار والأتربة.

7. الجلوس في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.