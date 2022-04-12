وزارة الصحة المصرية تحذر من تجاهل الجرعة الثالثة: «ما زال الخطر قائما»

حذّرت وزارة الصحة من تجاهل الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، وقالت الوزارة إن الأشخاص الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا معرضون للإصابة بفيروس كورونا بعد آخر جرعة تم الحصول عليها في مدة زمنيه تتراوح من 6 لـ8 أشهر، لذلك لا بد من الحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، بالتزامن مع التسهيلات التي تقدمها وزارة الصحة المصرية عن طريق الحصول علي الجرعة الثالثة من أي وحدة صحية وليس مكان معين مرتبط بالرسالة.

وزارة الصحة المصرية تؤكد أهمية الجرعة الثالثة

وتابعت وزارة الصحة المصرية أن الجرعة التنشيطية تعمل على تعزيز مناعة الجسم وتقويته لمواجهة فيروس كورونا والمتحورات التي تظهر من وقت لآخر لفيروس كورونا، مطمئنة المواطنين من متحور كورونا الجديد وقالت أنه أقل حدة من متحور «دلتا»، وهو يظهر ويختفي من تلقاء نفسه، كما أنه خليط بين متحور أوميكرون1 ومتحور أوميكرون بي2، وعن أعراض المتحور الجديد، قالت إنها تشبه أعراض الفيروس نفسه لأنه جزء منه.

وأضافت وزارة الصحة المصرية أن هناك توسعات فى عملية تطعيمات المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية فتم تطعيم أكثر من 53% من المواطنين وهذه نسبة كبيرة، ونسعي للوصول إلى المستهدف وفقا لخطة الدولة للوصول إلى مناعة القطيع ومن ثم تخفيف بعض الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس، مطالبة المواطنين بعدم الشعور بالزهق والتعب من اتباع التدابير الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس، لأنها ما زالت السلاح الفعال ضد فيروس كورونا.

وزارة الصحة المصرية تعلن استمرار رفع حالة الطوارئ

وأعلنت وزارة الصحة المصرية استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، وحرصت وزارة الصحة المصرية على تزويد مقاعد الخط الساخن لها 105 للرد على كافة استفسارات المواطنين .