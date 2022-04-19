خريطة الكنز في أسبوع الآلام.. تبدأ بدخول المسيح وحتى القيامة

يعيش الأقباط 7 أيام مباركة ومقدسة في أسبوع الآلام، وهي الأيام الأخيرة للسيد المسيح على الأرض، ويعد أسبوع الآلام هو الكنز الذي يبدأ بأحد الزعف وينتهي بالجائزة وهي عيد القيامة ويوم الفداء.

خريطة الكنز

وكشف القس عبد المسيح بسيط، كاهن كنيسة العزاء بمسطرد لـ«الوطن»، تفاصيل خريطة الكنز في أسبوع الآلام، وجاءت كالتالي:

ـ أحد الزعف: وهو يوم دخول المسيح الملك، وإعداد الله للذبيحة.

ـ الإثنين: يسوع المسيح يطهر الهيكل ويلعن شجرة التين، والله يعد هؤلاء الذين سيتقبلون الذبيحة.

ـ الثلاثاء: يسوع يعلم الناس في الهيكل للمرة الأخيرة، وإرسال الله الدعوة للتمتع بالذبيحة.

ـ الأربعاء: خيانة ياهوذا، وطيب مرديم، الله ينتظر قبول الدعوة.

ـ خميس العهد: يسوع يقدم جسده ودمه في العشاء الأخير، الله يقدم ذبيحته.

ـ الجمعة العظيمة: موت المسيح على الصليب، الله يشتم رائحة طيب الذبيحة.

ـ سبت النور: المسيح يأخذ القديسين من الجحيم إلي الفردوس، الله يقبل قدّاسيه.

ـ أحد القيامة: قيامة المسيح، الله يعطي الناس الحياة الأبدية «الكنز الحقيقي».

وأوضح كاهن كنيسة العزاء، أن أسبوع الآلام يكون مكرسًا كله للعبادة، يتفرغ فيه الناس من جميع أعمالهم ويجتمعون في الكنائس طوال الوقت للصلاة والتأمل، هو أسبوع ملئ بالذكريات المقدسة في أخطر مرحلة من مراحل الخلاص، وأهم فصل في قصة الفداء، وكانت الكنيسة في هذا الأسبوع تعيش في نسك شديد، ولكن المفروض طبعًا أن كل أيام حياتنا مقدسة، وفى كل يوم يمر علينا، نصلى في صلاة الشكر قائلين: «احفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام».