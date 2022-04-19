المالية تعلن صرف مرتبات أبريل 2022 للعاملين في الدولة بالزيادة الجديدة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ الوزارة وفرت نحو 8 مليارات جنيه لصرف الزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، في الربع الأخير من العام المالي الحالي، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، وفي ضوء قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي، ضمن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

صرف مرتبات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

وأكد وزير المالية في بيان عن الوزارة، أنّه جرى إتاحة 2.6 مليار جنيه لتعزيز موازنات كل جهات الدولة، بما يُمكنِّها من صرف الزيادات الجديدة المقررة للعاملين مع مرتبات شهر أبريل، اعتبارًا من غد الأربعاء.

نسبة الزيادة في مرتبات العاملين في الدولة

وأوضح معيط، أنّ الحد الأدنى لإجمالي الزيادة التي يستفيد بها العاملون في الجهاز الإداري للدولة، على ضوء العلاوة الدورية أو الخاصة والحافز الإضافي، تبلغ 302 جنيه للدرجتين السادسة والخامسة، و303 جنيهات للرابعة، و356 جنيهًا للدرجة الثالثة، و424 جنيهًا للدرجة الثانية، و494 جنيهًا للدرجة الأولى، و539 جنيهًا لدرجة مدير عام أو كبير، و573 جنيهًا للدرجة العالية، و649 للدرجة الممتازة، لافتًا إلى أنّ الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، انعكست في رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2007 جنيه للدرجة السادسة.

ولفت الوزير، إلى أنّه اعتبارًا من مرتب شهر أبريل الحالي، يتم صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، التي تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس الماضي، بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.

علاوة 15% لغير المخاطبين بـ«الخدمة المدنية»

وتابع معيط، أنّ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من أبريل الحالي، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم، في 31 مارس الماضي، بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعاملين وتضم إليه في الأول من أبريل الحالي.

زيادة الحافز الإضافي الشهري

وأضاف وزير المالية، أنّه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل الحالي، زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.