وزير المالية الفرنسي: نعمل على التوافق بشأن حظر واردات النفط الروسي

قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، «برونو لومير»، إنّ فرنسا تعمل حاليا على التوصل لتوافق بشأن حظر واردات النفط الروسي، في اتباع حثيث لسياسة العقوبات الاقتصادية الخانقة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية على موسكو، جرّاء حربها في أوكرانيا التي اندلعت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفق ما نقلته قناة العربية.

ويشار إلى أنّ المسؤولين الفرنسيين يعملون على صياغة حظر استيراد تدريجي لمنتجات النفط الروسية، لكن لن يتم طرح الإجراء إلا بعد الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية على أقرب تقدير، وفق ما ذكرته وسائل إعلام فرنسية.

تجهيز خطط لحظر المنتجات النفطية الروسية

من جهتهم قال المسؤولون الأوروبيون إنّهم بصدد تجهيز خطط لفرض حظر على المنتجات النفطية الروسية، ويشار إلى أنّ ذلك الإجراء هو الأكثر إثارة للجدل حتى الآن لمعاقبة روسيا على غزوها الأراضي الأوكرانية، وهي خطوة قاومتها منذ فترة طويلة بسبب التكاليف الكبيرة التي تتحملها ألمانيا وقدرتها على تعطيل السياسة في جميع أنحاء المنطقة وزيادة الطاقة والأسعار.

حظر الفحم الروسي لأول مرة في الاتحاد الأوروبي

وبعد حظر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر الفحم الروسي لأول مرة، مع فترة انتقالية مدتها أربعة أشهر لإنهاء الطلبات الجارية، فإنه من المرجح الآن أن يتبنى الاتحاد الأوروبي حظرا على مراحل مماثلة على النفط الروسي، وقال مسؤولون ودبلوماسيون أنّه تم تصميم هذا النهج لمنح ألمانيا على وجه الخصوص الوقت لترتيب موردين بديلين، وتأتي المناقشات في الوقت الذي أقر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الأسبوع الماضي بأن العقوبات الغربية المفروضة بالفعل أضرت بقطاع الطاقة الحيوي في بلاده.

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن أنّ مقترح الحظر سيتم طرحه للتفاوض بعد الجولة الأخيرة من الانتخابات الفرنسية، في 24 أبريل الجاري، للتأكد من أن التأثير على الأسعار في المضخة لن يغذي المرشحة الشعبوية «مارين لوبان»، ويضر بفرص الرئيس إيمانويل ماكرون .