«الأخلاق النبيلة» مشروع قانون جديد لفرض القيم حفاظا على المجتمع

كشف النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب عن نيته لإعداد مشروع قانون يلزم الجميع بالأخلاق والقيم والتقاليد النبيلة، وعدم الإساءة للآخرين والتشهير بهم، وسيشمل المشروع وضع عقوبات مشددة لكل من يخالفونه، خاصة بعد أن تسبب عدد من المواطنين فى انتحار من يسيئون إليهم عبر وسائل السوشيال ميديا، وهو الأمر الذي يمثل خطر على المجتمع.

قانون الأخلاق النبيلة

وأضاف عضو مجلس النواب في بيان له، أنه أعجب كثيراً بحديث فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الذي تحدث فيه عن القرآن الكريم الذي يحمل الأوامر والنواهي، ولكن المجتمع فى حاجة وهناك من يتصيد ويختلق الأخبار مثل ما يقول المثل «إذا رأوا حسنة أخفوها.. وإن رأوا سيئة أذاعوها.. وإن لم يروا سيئة اخترعوها.. هذا الواقع».

حديث شيخ الأزهر عن الأخلاق النبيلة

وتحدث الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال برنامجه على شاشة قناة «الحياة»، أن الانسان يسمع عن نفسه أكاذيب كثيرة، ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، سواء أمام أولاده وأسرته وزوجته.

عقاب تتبع العورات

وتابع شيخ الأزهر قائلآ: «هذه الظاهرة يجب أن تقنن ويوضع لها قانون رادع، والله سبحانه وتعالى يأمر بالستر، و إذا رأى المسلم سيئة عليه أن يسترها، والنبي نهى عن تتبع عورات الناس مستشهدا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورة أخيه المسلم، تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته، يفضحه ولو فى جوف بيته، ومن يتتبع عورات أخيه سوف يفضح لا محالة فى ذلك.. ومن يفعل ذلك عليه التوبة.. وأن يطلب السماح ممن أساء فى حقه».