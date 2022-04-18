شيخ الأزهر: المرض والفقر يدخلان تحت باب العطاء من الله

قال الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الله يعطي بغير انقطاع وغير سؤال وهذا ينطبق على مختلف العباد، لافتا إلى أن الأشخاص يستيقظون اليوم ويفطرون ويتناولون طعامًا مختلفًا ولا يستيقظون يوميا ليسألوا الله أن يرزقهم الطعام، ورغم ذلك فإن الله يوفر الطعام لكل إنسان يوميا وهذه أبسط الأشياء.

سنن النبي محمد في الطعام وارتداء الملابس

وأضاف «الطيب»، خلال استضافته في برنامج «حديث الإمام الطيب» المذاع على القناة الأولى، مساء اليوم الاثنين، أنه رأى بعض المسلمين في أوروبا يبدأون طعامهم بتسمية الله وختام الطعام بشكر الله، ناصحا بتعليم الطفل قول بسم الله قبل تناول الطعام وبعد الانتهاء منه ليقول الحمدلله بعد كل وجبة طعام لأن هذا من هدي الله سبحانه وتعالى، لافتا إلى أن النبي محمد كان يقول عند ارتداء ملبس جديد الحمدلله الذي رزقني من غير حول ولا قوة، اللهم البسني من ثياب الجنة ثم يتصدق بزيه القديم، متابعا: «شوف فيروس كورونا خسر العالم في الاقتصاد ايه، وهو حاجة تافهة، ومؤشرات الاقتصاد هبطت أومال لو الفيروس شد حيله كانت انتهت الحياة».

الأفعال مقسمة إلى قسمين

وأوضح شيخ الأزهر الشريف أن الأفعال التي يخلقها الله في عباده يترتب عليها مظاهر نعمة من جاه وعلم ومال وصحة، وأفعال أخرى في ظاهرها يترتب عليها أنواع من الآلام مثل المرض والفقر والحزن وهي أشياء مكروهة للإنسان، ولكنها هي اختبارات وتدخل تحت اسم الوهاب وهذا ما نريد أن نركز عليه.