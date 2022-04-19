الأوقاف: صلاة العيد لن تكون في كل المساجد للتهيئة والتعقيم

قال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنّ صلاة عيد الفطر ستكون في المساجد الكبيرة والمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، أي إنّها لن تكون في المساجد كلها، من أجل العمل على تهيئة المكان وتعقيمه وتطهيره التزاما بالإجراءات الاحترازية، واتباعا لأهل الشأن في هذا الأمر.

لا صلاة للعيد في الزوايا والساحات المفتوحة

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «مفيش صلاة عيد في زوايا، ومفيش ساحات مفتوحة لأنّها صعب نطبق فيها الإجراءات الاحترازية، لكن المسجد نقدر نتحكم فيه».

أي شخص يصلي العيد يجب أن يرتدي كمامة

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بأن أهل الطب في هذا الأمر هم أدرى وأعلم الناس بجائحة كورونا من أي شخص آخر، مضيفا: «طالما قالوا إنه يجب أن نحافظ على بعض ونتخذ الإجراءات والضوابط الوقائية، فإننا في وزارة الأوقاف سنلتزم بتعليماتهم، وأي شخص يصلي العيد يجب أن يرتدي كمامة وإجراءات التباعد موجودة في المسجد».

نفتح المساجد قبل صلاة العيد بنصف ساعة

واستكمل رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: «سنفتح المسجد قبل صلاة العيد بنصف ساعة، حتى يكبر الناس وستقام صلاة العيد ثم خطب العيد، والخطبة ستكون في حدود 10 دقائق مثل خطب الجمعة، وبعدها يتم غلق المسجد وتعقيمه وتنظيفة مرة أخرى».