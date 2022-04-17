أول أيام عيد الفطر المبارك وموعد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات

السفر للشواطئ وحجز الفنادق وغيرها من الأمور التي يقبل المواطنون عليها للاستمتاع خلال إجازات الأعباد ولذا زادت خلال الدقائق القليلةالماضية عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» حول موعد أول أيام عيد الفطر المبارك والذي يفصلنا عنه أيام معدودة .

وفي هذا الصدد، نعرض فيما يلي أول أيام عيد الفطر المبارك 2022، وفق الحسابات الفلكية والمتوقع، إذ أنه وفق المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن المواطنين يحتفلون بأول أيام العيد يوم الاثنين الموافق 2 مايو، إذ تمتد إجازة العيد حتى 4 مايو.

توقيت صلاة عيد الفطر 2022

ووفق هيئة المساحة المصرية، فإنه من المقرر أن يكون موعد صلاة عيد الفطر المبارك في القاهرة في تمام الساعة 5.36 صباحًا، وفي محافظة الجيزة سيكون الساعة 5:37 صباحًا، وفي محافظة الإسكندرية الساعة 5:40 صباحًا، وفي محافظة بورسعيد الساعة 5:30 صباحًا،

الإجراءات المتبعة في صلاة عيد الفطر 2022

ووفقا لتصريحات سابقة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فإن هناك ضوابط يجب اتباعها في صلاة عيد الفطر2022 في مصر وهي كالتالي:

- صلاة العيد ستُقام بالمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها الجمعة وبذات ضوابط إقامتها في العام الماضي بالمساجد دون الساحات، لضمان تطبيق إجراءات التباعد بالمساجد وصعوبة التحكم في تطبيقها أو في تدافع المصلين على الساحات.

- تقام صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة فقط، وعدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أوخلافه غير المساجد المحددة.

- ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، مع اصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة علامات التباعد الاجتماعي، وفتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقه بعدها بـ10 دقائق.

- ألا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، وألا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة، وألا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

- عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيًا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.