عاجل.. حسام بدراوي يعلن وفاة والدته برسالة نعي مؤثرة

أعلن الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، وفاة والدته نفيسة حسن الزيني، فجر اليوم الثلاثاء 19 أبريل عام 2022، ونعاها بمنشور مؤثر عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وفاة والدة حسام بدراوي

وكتب بدراوي: «بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) بقلوب مطمئنة بقضاء الله وقدره.. انتقلت بسلام وصفاء وطمأنينة.. الشريفة/ السيدة نفيسة حسن الزيني.. إلى رحمة الله ورضوانه».

وتابع حسام بدراوي في منشوره ناعياً والدته: «محاطة بحب أسرتها أمي حبيبتي وداعاً، هي النسمه الرقيقة، صوت الموسيقى في وجداني وكل فرد منا، التي كنا نحسها بلا تدخل، ونذهب اليها بلا دعوة، ولا ضغط، ونرى حبها مثبتا لعلاقاتنا ببعض، ورابطا لمشاعر 4 أجيال متتالية في أحضانها.. أمي، أنت شخصية متفردة في الرقة، والحنان ، والبساطة.. لا يختلف اثنان في الأسرة على أنك الأحلى والأجمل بين كل بنات وسيدات الأسرة.. أكثر من ثمانية وتسعين عاما وما زلتي تعطينا نفس الإحساس، بالسلام والسكينة، لم نعرف معك توتراً، ولاغضبا، لم نر تدخلا في خصوصية ولا تفضيلا، تعطي الجميع محبتك وكأنك زهرة في بستان كله من صنعك أنت، فيعم علينا كلنا ريحانك، وجمالك ومحبتك».

وأضاف بدراوي في رسالته المؤثرة: «حتى في مغادرتك للحياة، كنت نسمة وسلام، وانتقلتي إلى ربك راضية مرضية بهدوء وصفاء، أشكرك يا ربي على نعمتك علينا بأمي. وأودعك بحزن وفرح، حزن لفراقك، وفرح لانتقالك إلى حياة جديدة بجوار ربك، ومعك دعواتنا وحبنا، ويتبقى منك إرث لا مثيل له من جمال وجودك بيننا.. رحمة الله عليكي».