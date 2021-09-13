«بدراوي» تلجأ للتحكيم في الاستحواذ على مستشفى النيل

وكّلت مجموعة «بدراوى» مكتب «لينكس آند جينز»، للمحاماة والاستشارات القانونية، لرفع دعوى تحكيم، ضد كل من البنك التجارى الدولي «CIB»، ومجموعة مستشفيات كليوباترا، بخصوص عملية الاستحواذ وبيع أسهم مستشفى النيل بدراوى فى المعادى، التى تمت فى عام 2015.

وقالت مصادر إن هناك خلافات بين أسرة «بدراوي» ومجموعة مستشفيات كليوباترا، منذ عملية الاستحواذ، بعد أن نفّذت الأسرة كل التزاماتها، ودخلت فى مفاوضات لإنهاء الخلافات، لكنها لم تُسفر عن أى حلول ودية، مما اضطر الأسرة إلى اللجوء للتحكيم ضد مجموعة كليوباترا.

وكانت شركة أبراج الإماراتية، اشترت أسهم «النيل بدراوي»، إلا أنه تم حلها لاحقاً، وانتقلت الملكية إلى شركة كليوباترا، فيما يلعب البنك التجارى الدولى CIB دور الضامن لسداد باقى المبلغ المتبقى.

أسباب النزاع

وحول أسباب النزاع، قال المستشار محمد عجمى، محامى عائلة بدراوى والشريك التنفيذى لمكتب «لينكس آند جينز»، إن دعوى التحكيم بين الطرفين، مطروحة حالياً أمام مركز القاهرة الدولى للتحكيم، وهو المختص بالنظر فى النزاع القائم، مؤكداً أنه لا يمكن الإفصاح عن أي تفاصيل تتعلق به، التزاماً بقواعد التحكيم والشروط السرية ومكانة أطرافه، لحين صدور حكم نهائى بشأنه.